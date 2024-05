Trzy ofiary śmiertelne rosyjskiego ataku na Charków: w nocy z czwartku na piątek trafiony został budynek mieszkalny. Rannych jest 16 osób, w tym 12-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec. Biay Dom zgadza się, by Ukraina używała amerykańskiej broni, ale nie dotyczy to rakiet ATACMS.

Jeden ze zniszczonych budynków w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

06:46

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaproponuje państwom członkowskim przeznaczenie co najmniej 40 miliardów euro rocznie na finansowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Miałoby się to odbywać w ramach "specjalnego funduszu", utworzonego w ramach Sojuszu - poinformował Reuters, powołując się na źródło w NATO.

Według Reutersa propozycja Stoltenberga zostanie omówiona na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO w piątek w Pradze w ramach dyskusji na temat sposobów zapewnienia długoterminowego wsparcia Ukrainie.

"Musimy utrzymać tak długo, jak to konieczne, obecny poziom wsparcia na minimalnym poziomie, aby zapewnić przewidywalność, której potrzebuje Ukraina" - podało źródło Reutersa.

Wyjaśniono, że kwota ta bierze się stąd, iż od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. członkowie NATO przekazują Ukrainie około 40 miliardów euro rocznie.

06:30

Prezydent Biden zgodził się, by Ukraina mogła używać amerykańskiej broni przeciwko siłom rosyjskim ostrzeliwującym lub przygotowującym się do ataku na obwód charkowski, lecz zakaz stosowania ATACMS i innych rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji pozostanie w mocy

Przedstawiciel administracji USA odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP na temat doniesień o częściowym zniesieniu zakazu używania darowanej Ukrainie przez USA broni do uderzeń poza własnym terytorium.

"Prezydent niedawno polecił swojemu zespołowi zapewnić Ukrainie możliwość użycia broni dostarczonej przez USA do celów przeciwogniowych w obwodzie charkowskim, aby Ukraina mogła odpowiedzieć siłom rosyjskim, które ją atakują lub przygotowują się do ataku" - potwierdził urzędnik. Dodał jednak, że "polityka dotycząca zakazu stosowania ATACMS lub uderzeń dalekiego zasięgu na terenie Rosji nie uległa zmianie".

ATACMS to wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS rakiety balistyczne o zasięgu 300 km.

Decyzja podjęta przez Bidena jest znaczącą zmianą w trwającym od początku wojny podejściu. Doszło do niej po tygodniach intensywnego lobbingu ze strony Ukraińców, polityków Kongresu obydwu partii oraz międzynarodowych przywódców, w tym sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

Ukraińcy argumentowali m.in. że zakaz nie pozwolił im na rażenie gromadzących się pod granicą z Ukrainą rosyjskich wojsk szykujących się do ofensywy na Charków. Wskazywali też, że bombardowania cywilnych celów - jak ostatnie zniszczenie centrum handlowego w Charkowie - dokonują samoloty startujące z baz lotniczych będących w zasięgu pocisków ATACMS.

Ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji od początku budziły niepokój Waszyngtonu, który obawiał się o eskalacje i destabilizację sytuacji. Amerykańscy urzędnicy krytykowali m.in. ataki na rosyjskie rafinerie, a ostatnio także na radary wczesnego ostrzegania przed atakami atomowymi. Te ataki były prowadzone jednak z użyciem rodzimych ukraińskich dronów i rakiet. Jeszcze w ubiegłym roku prezydent Biden pytany o to, dlaczego nie chciał zgodzić się na dostarczenie Ukrainie rakiet ATACMS argumentował, że jeśli Ukraina użyje ich do ataku wewnątrz Rosji, wywoła to III wojnę światową.

06:15

Rosjanie trafili w budynek mieszkalny w Charkowie, trzy osoby nie żyją.W nocy z czwartku na piątek trafiony został budynek mieszkalny w Charkowie - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Synehubow. Rannych jest 16 osób, w tym 12-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec.

"Niestety trafiono w apartamentowiec. Są zniszczenia i pożar. Trwa zbierania informacji o ofiarach" - napisał w Telegramie mer Charkowa Ihor Terechow

Kilka minut później w Charkowie ponownie rozległy się eksplozje. Według Terechowa, kolejne trafienie nastąpiło w tym samym miejscu.

Służby poinformowały, że rosyjska rakieta całkowicie zniszczyła co najmniej trzy piętra pięciopiętrowego budynku mieszkalnego. Wśród rannych jest lekarz medycyny ratunkowej, uszkodzona jest też karetka pogotowia.

Według wstępnych danych Rosjanie zaatakowali rakietami S-300. Służby ratunkowe alarmują, że pod gruzami budynku mogą znajdować się ludzie.