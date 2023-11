Pistorius weźmie w Kijowie udział w obchodach 10. rocznicy rozpoczęcia proeuropejskich protestów na głównym placu stolicy, Majdanie Niepodległości, wywołanych wstrzymaniem przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Był to początek ruchu społecznego znanego jako Euromajdan, który doprowadził do Rewolucji godności i prozachodniego zwrotu w ukraińskiej polityce. Trwające do lutego 2014 r. protesty były brutalnie pacyfikowane przez milicję i służby, zginęło ponad 100 demonstrantów.