Koalicja dronowa, powołana przez Łotwę, przygotowuje pierwsze partie bezzałogowców do wysłania na Ukrainę - poinformował łotewski minister obrony Andris Spruds. Grupa chce przekazać Ukrainie milion dronów. Rosja przygotowuje się do wojny konwencjonalnej z NATO na dużą skalę – pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Nad ranem Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i przemysłowe. Rannych zostało 10 osób. Czwartek jest 757. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.

Koalicja dronowa, powołana przez Łotwę, przygotowuje pierwsze partie bezzałogowców do wysłania na Ukrainę - poinformował łotewski minister obrony Andris Spruds. Grupa chce przekazać Ukrainie milion dronów. W skład koalicji dronowej na rzecz Ukrainy wchodzi 10 krajów, a Australia rozważa dołączenie do tej grupy - przekazał Spruds, cytowany przez agencję LETA. 08:20 Szereg wskaźników finansowych, gospodarczych i wojskowych wskazuje na to, że Rosja przygotowuje się do wojny konwencjonalnej z NATO na dużą skalę – pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). „Próby stworzenia warunków dla ustabilizowania rosyjskiej gospodarki i finansów najprawdopodobniej są elementem rosyjskich finansowych i wewnętrznych przygotowań do potencjalnego przyszłego konfliktu z NATO, a nie tylko do długotrwałej wojny z Ukrainą" – ocenia ISW w najnowszym raporcie. Zobacz również: ISW: Rosja szykuje się na wojnę z NATO na dużą skalę 07:17 31 pocisków wystrzeliła o poranku Rosja w kierunku stolicy Ukrainy - wszystkie zostały strącone - potwierdził dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Ołeszczuk. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i obiekty przemysłowe. 06:49 "Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy" - zakomunikowało w nocy Dowództwo Operacyjne. O poranku poinformowano o zakończeniu "operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej". Zobacz również: Rosja zaatakowała Kijów. Reakcja polskiego dowództwa 06:30 Do 10 zwiększyła się liczba rannych cywilów po nocnym ataku rakietowym Rosji na stolicę Ukrainę, Kijów - poinformował mer tego miasta Witalij Kliczko. Obrona powietrzna strąciła około 30 pocisków - przekazały władze wojskowe. "Po pauzie, która trwała 44 dni, przeciwnik dokonał kolejnego ataku rakietowego na Kijów. Wróg zastosował rakiety manewrujące Ch-101, Ch-555 i Ch-55, które odpalono z bombowców strategicznych Tu-95MS oraz rakiety balistyczne z terytorium fr (Federacji Rosyjskiej)" - przekazał Serhij Popko, szef kijowskiej wojskowej administracji miejskiej. 05:15 Wojska rosyjskie zaatakowały Kijów, używając do tego rakiet balistycznych. Część odłamków ze strąconych pocisków spadła na domy w dzielnicach Swiatoszynska, Szewczenkiwska i Podilska; na miejsce udały się służby ratunkowe i medyczne - przekazał na Telegramie mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. 05:11 Rosja przeprowadziła nad ranem atak na Kijów. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i przemysłowe. Rannych zostało 8 osób. 05:08 Holandia przeznaczy ponad 150 mln euro na zakup amunicji do samolotów F-16, która zostanie wysłana na Ukrainę - poinformowała minister obrony Holandii Kaisa Ollongren. Dodała, że jednocześnie Holandia ponownie wysyła samoloty F-16 do Rumunii, które służyć będą w ośrodku szkolenia pilotów ukraińskich i rumuńskich. Zaznaczyła przy tym, że Holandia również przeznaczyła ponad 200 milionów euro na zakup dronów. "Te drony są już w użyciu i dobrze sprawdziły się na polu bitwy" - napisała Ollongren. 05:06 Ukraina otrzymała od Kanady 2 miliardy dolarów kanadyjskich pomocy, co stanowi równowartość 1,5 miliarda dolarów amerykańskich - poinformował w Telegramie premier Ukrainy Denys Szmyhal. Według niego są to ważne fundusze, które pomogą rządowi Ukrainy w sfinansowaniu deficytu, w szczególności w zakresie programów społecznych. 05:03 Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan złożył niezapowiadaną wizytę w Kijowie i spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas konferencji prasowej obiecał, że Kongres uchwali pakiet pomocowy dla Ukrainy, choć nie był w stanie określić, kiedy to się stanie. "Będziemy mieli mocne ponadpartyjne głosowanie w Kongresie. Damy wam te pieniądze tak, jak powinniśmy, więc nie sądzę, by była potrzeba rozmawiać dziś o planie B" - powiedział, cytowany przez Politico. Przyznał, że Kongres zbyt długo zwleka z przyjęciem pakietu, zawierającego 60 mld dolarów środków na wsparcie Ukrainy, lecz nie potrafił przewidzieć, kiedy ustawa zostanie przyjęta. W środę spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson oznajmił, że w Izbie rozważane są różne opcje wsparcia Ukrainy, w tym za pomocą konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów i pożyczek. Zapowiedział, że Izba zajmie się tym po uchwaleniu budżetu, co ma się stać do piątku. Zaraz potem Kongres udaje się jednak na dwutygodniową świąteczną przerwę. Zobacz również: ISW: Rosja szykuje się na wojnę z NATO na dużą skalę

