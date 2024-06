Po trwających ponad miesiąc negocjacjach kraje UE uzgodniły w czwartek 14. pakiet sankcji na Rosję. Nowe obostrzenia mają utrudnić Kremlowi dostęp do technologii i ograniczyć jego przychody z energii - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Ten bezkompromisowy pakiet w jeszcze większym stopniu utrudni Rosji dostęp do kluczowych technologii" - napisała von der Leyen w serwisie X, wyrażając zadowolenie z zawartego porozumienia. "Pozbawi Rosję dalszych przychodów z energii. Rozwiąże problem floty cieni Putina i sieci równoległej bankowości za granicą" - podkreśliła.

KE zaprezentowała 14. pakiet sankcyjny na początku maja. Zaproponowała wówczas, by UE zabroniła wypływania z europejskich portów statkom, które transportują rosyjskie towary przynoszące Kremlowi duże zyski. Oznacza to m.in. zakaz reeksportu rosyjskiego gazu skroplonego przez porty w UE. Nie zakłada jednak limitowania eksportu rosyjskiego LNG do samej Europy.

Według źródeł dyplomatycznych zastrzeżenia zgłaszały Niemcy, które obawiały się, że przedsiębiorstwa będą ponosić zbyt dużą odpowiedzialność za złamanie zakazu.