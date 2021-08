Listę 50 Afgańczyków współpracujących z Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie stworzyli byli pracownicy tej misji. "Te osoby obawiają się o swoje życie i są gotowe na ewakuacje do Polski” - powiedziała archeolog PKW Magdalena Chrapek, z którą rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Afgańczycy na lotnisku w Kabulu / STRINGER / PAP/EPA

Jak informuje nasza rozmówczyni te osoby są już zgromadzone w jednym miejscu w Kabulu. Tam czekają na możliwość wyjazdu z Afganistanu.

Byli pracownicy kontyngentu przekazali listę z ich nazwiskami polskim dyplomatom. Nieoficjalnie dowiedzieli się jednak, że w spisach Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest tylko 10 osób z tej grupy.

Ta lista nie pokrywa się z naszą listą i nie zawiera wszystkich osób, które my mamy na naszej liście. Nie wiemy, co stanie się z ludźmi, których my już zdążyliśmy logistycznie zgromadzić - powiedziała Magdalena Chrapek.

Ta sytuacja jest dla nas bardzo patowa i stresująca, nie wiemy, co mamy ludziom powiedzieć i jaki jest ich dalszy los.

Nasi afgańscy współpracownicy są bardzo mocno zdesperowani - powiedziała Magdalena Chrapek.

Trudna sytuacja w Afganistanie

Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu, stolicy Afganistanu. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod wodzą USA, przejęli kontrolę nad krajem. Popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani zbiegł za granicę.



Władze Międzynarodowego Lotniska im. Hamida Karzaja w Kabulu odwołały wszystkie loty komercyjne. Przestrzeń powietrzna jest dostępna tylko dla celów militarnych.

Ewakuację obcokrajowców i Afgańczyków, którzy m.in. współpracowali z zachodnimi rządami, organizują Amerykanie i szereg krajów zachodnich. Polska wysłała dwa samoloty wojskowe do Afganistanu, a trzeci wystartuje wkrótce. Ewakuowanych ma być około 100 naszych współpracowników. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało również, że dwie obywatelki naszego kraju wyleciały już z Afganistanu.

Talibowie z kolei kontynuują rozmowy z nietalibskimi politykami dotyczące utworzenia rządu. Przedstawiciel ugrupowania zaapelował do Afganek, by też włączyły się w tworzenie nowego rządu.