We wtorek Przebojowy Pociąg RMF FM przemierzył Polskę po raz drugi. Była to podróż pełna dobrej zabawy, niezapomnianych wrażeń, niespodzianek i muzyki najlepszej pod Słońcem! W rozkładzie żółto-niebeskiego pociągu znalazły się przystanki na stacjach: Opole, Katowice, Kraków, Warszawa, Ciechanów, Malbork i Gdańsk. Jeszcze raz przeżyjcie z nami tę niesamowitą przygodę.

Na peronie we Wrocławiu pierwszych podróżnych rozbudziła i wprawiła w idealny nastrój orkiestra i Marżoretki PRIMA ze Świdnickiego Ośrodka Kultury. Chwilę przed siódmą konduktor usłyszał sygnał i Przebojowy Pociąg RMF FM ruszył w trasę.

Gwiazdy towarzyszyły nam od pierwszej stacji. We Wrocławiu do pociągu wsiedli Mesajah i Danzel. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania.

Chwilę po ósmej pociąg zatrzymał się w Opolu, skąd ruszył w drogę do Katowic.

W Katowicach do naszej imprezowej ekipy dołączył Wiktor Dyduła! To on dostał zadanie, by sprawdzić, czy każdy z naszych pasażerów ma odpowiednie bilety. A w Przebojowym Pociągu RMF FM obowiązujące bilety są nie byle jakie, bo to szczere i piękne uśmiechy.

Potem przyszedł czas na wspólną zabawę i szalone Koło Fortuny. Śmiechu i zabawnych sytuacji nie brakowało. Na przykład: zastanawialiście się kiedyś, czy łatwo jest robić przysiady i recytować jednocześnie tekst utworu "Baśka"? Wiktor Dyduła pokazał, że bywa różnie.

Kolejne stacje - kolejne gwiazdy

Przed południem zatrzymaliśmy się w Krakowie. Tam do Przebojowego Pociągu RMF FM dołączyli kolejni członkowie imprezowej ekipy - Blue Cafe, Stan Zapalny, Tomasz Olbratowski i słuchacze RMF FM.

Po Krakowie przyszedł czas na Warszawę. Koncerty specjalnie dla pasażerów Przebojowego Pociągu RMF FM dali Wiktor Dyduła i Stan Zapalny. Panowie pokazali, co potrafią!

Przed piętnastą żółto-niebieski pociąg dotarł do stolicy Polski. Tam dosiedli się do nas Lanberry, Margaret i Michał Szpak.

Następną stacją na trasie Przebojowego Pociągu RMF FM był Ciechanów, a po nim Malbork. Tam, na słuchaczy RMF FM czekała Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Pinczyn i kolejni pasażerowie.

Ostatnie kilometry podróży

W Malborku do panteonu gwiazd dołączył medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej - Artur Siódmiak. Wszyscy fani wiedzą, że to wybitny sportowiec, jednak Tomasz Olbratowski postanowił osobiście sprawdzić, jakie ma szanse w pojedynku z mistrzem i postanowił mierzyć się z nim na rękę.

To była prawdziwa walka tytanów. Po jednej stronie tytan słowa, a po drugiej tytan sportu. Jaki był wynik? Motywacja obu panów była ogromna, a rywalizacji bacznie przyglądali się pasażerowie. Choć autor felietonów robił, co mógł, to po kilku sekundach wszyscy widzieli, że zwycięstwo należy do sportowca!

Gdy Przebojowy Pociąg RMF FM dojechał do stacji Gdańsk Główny, na peronie czekał zespół ENEJ. Muzycy zagrali wyjątkowy koncert dla wszystkich podróżujących. Muzyka wypełniła cały dworzec, a wyjątkową trasę Przebojowego Pociągu RMF FM zakończyły tańce i wspólne śpiewanie.