​Niemiecka prezydencja ma nadzieję na kompromis w sprawie weta budżetowego bez zmiany rozporządzenia w sprawie mechanizmu praworządnościowego. "Robimy wszystko co w naszej mocy, negocjując w kuluarach, żeby znaleźć rozwiązanie, które byłoby do zaakceptowania dla wszystkich 27 krajów" - powiedział minister ds. europejskiej Michael Roth po wideokonferencji ministrów. Bruksela dała wczoraj Polsce i Węgrom ultimatum do dzisiaj, grożąc rozpoczęciem przygotowań do koronafunduszu (funduszu odbudowy po epidemii Covid-19) bez udziału tych państw, jeżeli nie będzie sygnału gotowości do negocjacji. Roth teraz przypomniał, że prezydencja niemiecka kończy się 31 grudnia o północy. Mówił o odpowiedzialności i obietnicy, którą dała cała UE, że kryzys wywołany pandemią zostanie pokonany wspólnie.

