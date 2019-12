W Sztokholmie Olga Tokarczuk oraz Peter Handke odbiorą z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa złoty noblowski medal oraz dyplom. Tokarczuk otrzymała literacką nagrodę Nobla za 2018 rok, a Handke za rok 2019. Nagrody Nobla otrzyma także dwunastu noblistów z pozostałych dziedzin. Oddzielna ceremonia odbędzie się w Oslo, gdzie wręczona zostanie Pokojowa Nagroda Nobla.

Wtorkowe wydarzenia będziecie mogli śledzić na bieżąco dzięki relacjom specjalnych wysłanników RMF FM. Już teraz możecie odbyć wirtualny spacer ulicami Sztokholmu i zobaczyć, co o polskiej noblistce piszą szwedzkie media.

W stolicy Szwecji głośno jest także o drugim laureacie literackiego Nobla - Peterze Handke. Głównie za sprawą jego kontrowersyjnych wypowiedzi i kwestionowania ludobójstwa w byłej Jugosławii. Niektóre organizacje zapowiedziały na wtorek protesty, a z udziału w gali wręczenia nagród zrezygnował ambasador Kosowa w Sztokholmie.



Dzień noblowski w Polsce

W wielu polskich miastach zaplanowane są liczne wydarzenia związane z odebraniem literackiej nagrody Nobla przez Olgę Tokarczuk. W planach pojawiły się między innymi transmisje z gali, wieczór noblowski, czy wspólne czytanie książek polskiej noblistki.

Sprawdź co dzieje się w Toruniu, Krakowie i Wrocławiu! W Twoim mieście też odbywają się wydarzenia związane z odebraniem nobla przez Olgę Tokarczuk? Napisz nam o tym w komentarzu.

Po oficjalnej gali nobliści spotkają się na bankiecie, będącym ukoronowaniem wtorkowej uroczystości. Jak wygląda sala bankietowa? Co w przeszłości jadali laureaci Nobla? Kto jest gościem honorowym uroczystości?





Olga Tokarczuk w Sztokholmie

Olga Tokarczuk przebywa w Sztokholmie od kilku dni. W poniedziałek spotkała się z kilkunastoma tłumaczami , odpowiedzialnymi za przekład jej książek. Przypomnijmy, że dzieła Tokarczuk tłumaczone są w sumie na 35 języków.

Jak powiedział Jan Henryk Swahn, który przekłada książki Tokarczuk na język szwedzki, spotkanie trwało około dwu godzin. W tym czasie zebrani tłumacze - m.in. z Grecji, Portugali, Francji, Izraela, Czech, Holandii i Białorusi - czytali głośno fragmenty książki polskiej noblistki.





Nobel dla Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk jest piątą laureatką literackiej nagrody Nobla z Polski. Została uhonorowana za 2018 rok. Swoją decyzję Akademia Szwedzka ogłosiła w 2019 roku. Wcześniej ta prestiżowa nagroda trafiła do Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta.

Polska pisarka od lat była wymieniana wśród faworytów literackiej Nagrody Nobla. Jest także laureatką "The Man Booker International Prize 2018" za powieść "Bieguni" oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej "Nike" za powieści: "Bieguni" w 2008 roku i "Księgi Jakubowe" w 2015 roku. Należy do grona najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Prawa do tłumaczenia jej książek zostały sprzedane już do ponad dwudziestu krajów.

Jak podała Szwedzka Akademia, Olga Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".