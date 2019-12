Przygotowania do gali wręczenia nagród Nobla są na ostatniej prostej. Jutrzejsze wydarzenie będzie kulminacją trwającego w Szwecji Tygodnia Noblowskiego. Literacką nagrodę Nobla odbiorą dwie osoby - austriacki pisarz Peter Handke za rok 2019 i Polka Olga Tokarczuk za rok 2018. W Sztokholmie są nasi specjalni wysłannicy: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, Tomasz Staniszewski i Mateusz Chłystun. To oni opisują nam ostatnie chwile przed ceremonią w stolicy Szwecji.

Na zdjęciu Olga Tokarczuk podczas konferencji prasowej w Szwedzkiej Akademii / ANDERS WIKLUND / PAP/EPA

Powieści Olgi Tokarczuk są w witrynach wszystkich księgarni w Sztokholmie. Bardzo wiele uwagi polskiej noblistce poświęca prasa. "Svenska Dagbladet" zaprasza na przykład do Olgaland, czyli Krainy Olgi, i publikuje zdjęcia z Kotliny Kłodzkiej.





W tej samej gazecie ukazał się wywiad z noblistką pod tytułem "Wszyscy piszą politycznie, tylko że ja jestem tego świadoma". Olga Tokarczuk - jak podkreślają autorzy artykułu - zastrzegła sobie, że nie chce rozmawiać o obecnej sytuacji politycznej w Polsce ani o Peterze Handke, kontrowersyjnym laureacie literackiej nagrody Nobla za rok 2019.

"Nigdy nie recenzowałam pracy kolegów, bo od tego są krytycy, media i opinia publiczna. Jako pisarz i psycholog z wykształcenia nie jestem też przyzwyczajona do wydawania szybkich i prostych opinii. Zdaję sobie sprawę, że za każdym wyborem i w każdej sytuacji stoi skomplikowany motyw. Chciałabym też mieć prawo świętować przyznanie Nobla na swój własny sposób. Literaturze poświęciłam całe swoje życie" - mówi w wywiadzie polska pisarka.

Na placu przed filharmonią, gdzie we wtorek odbędzie się noblowska gala, leżały wcześnie rano nieuprzątnięte kartony po targu kwiatowym. Sam gmach jest już ozdobiony tysiącami lampek, a nad wejściem powiewają banery zapowiadające jutrzejsze wydarzenie. Tegoroczni laureaci Nobla byli w filharmonii już w niedzielę na koncercie.

Filharmonia w Sztokholmie / Michał Dukaczewski / RMF FM

We wtorek po południu laureaci odbiorą z rąk króla Szwecji złoty medal i dyplom. Po gali w filharmonii w sztokholmskim ratuszu odbędzie się bankiet noblowski.





Literacki Nobel za wyobraźnię narracyjną

Olga Tokarczuk jest piątą laureatką literackiej nagrody Nobla z kraju nad Wisłą. Została uhonorowana za 2018 rok. Swoją decyzję Akademia Szwedzka ogłosiła w 2019 roku. Wcześniej ta prestiżowa nagroda trafiła do Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta.

Polska pisarka od lat była wymieniana wśród faworytów literackiej Nagrody Nobla. Jest także laureatką "The Man Booker International Prize 2018" za powieść "Bieguni" oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej "Nike" za powieści: "Bieguni" w 2008 roku i "Księgi Jakubowe" w 2015 roku. Należy do grona najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Prawa do tłumaczenia jej książek zostały sprzedane już do ponad dwudziestu krajów.

Jak podała Szwedzka Akademia, Olga Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".