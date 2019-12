Transmisje noblowskiej gali, wieczór noblowski, czytanie książek Olgi Tokarczuk - to niektóre wydarzenia zaplanowane m.in. w Toruniu, Krakowie i Wrocławiu z okazji wtorkowej ceremonii wręczenia literackiego Nobla Oldze Tokarczuk.

Olga Tokarczuk / PAP/Wojciech Olkuśnik /

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Minister obiecywał zwolnić Olgę Tokarczuk z podatku za Nobla. Rozporządzenia wciąż nie ma



We wtorek po południu w Sztokholmie Olga Tokarczuk (Nobel za 2018 rok) oraz Peter Handke (Nobel za 2019 rok) odbiorą z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa złoty noblowski medal oraz dyplom. Nagrody Nobla otrzyma także dwunastu noblistów z pozostałych dziedzin. Oddzielna ceremonia odbędzie się w Oslo, gdzie wręczona zostanie Pokojowa Nagroda Nobla.

Wieczór noblowski w Krakowie, transmisja na wrocławskim Rynku

W poniedziałek wieczorem w Dworze Artusa w Toruniu odbędzie się performatywne czytanie fragmentów powieści Olgi Tokarczuk w wykonaniu aktorów Teatru im. W. Horzycy. Toruńscy aktorzy przeczytają fragmenty "Biegunów", "Prawieku i innych czasów", "Domu dziennego domu nocnego". Prozą noblistki zajmą się: Tomasz Mycan, Julia Sobiesiak i Matylda Podfilipska. Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja zdjęć noblistki z jej pobytów w Toruniu.



W Krakowie, z okazji wręczenia Nobla Oldze Tokarczuk, Wydawnictwo Literackie organizuje we wtorek wieczór noblowski. O godz. 19 rozbrzmi hejnał z wieży Domu pod Globusem (ul. Długa 1, siedziba Wydawnictwa Literackiego) - melodię zagra hejnalista, który na co dzień pracuje w Wieży Mariackiej. Następnie na ścianie tego budynku wyświetlą się animacje i iluminacje. Będzie to hołd dla noblistki i przypomnienie, że tutaj przy ul. Długiej 1 mogła również rozwijać swoje literackie skrzydła - powiedziała Martyna Słowik z biura promocji Wydawnictwa Literackiego.



Od godziny 20 do północy w siedzibie Wydawnictwa Literackiego aktorzy będą czytać fragmenty powieści noblistki: o godz. 20 - Jan Peszek "Księgi Jakubowe", o 21 - Bartosz Bielenia "Prawiek i inne czasy", Dorota Segda "Bieguni", Anna Dymna "Anna In w grobowcach świata". Bezpłatne wejściówki na wieczór już się rozeszły.



We wtorek na wrocławskim rynku będzie można obejrzeć transmisję na żywo z ceremonii wręczenia Nagród Nobla. Wcześniej, bo już od godz. 15.30 na ekranie wyświetlane będą obszerne fragmenty mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk z 7 grudnia, a także fragmenty jej przemówień, m.in. ze spotkania w Narodowym Forum Muzyki.



Wrocławianie będą mogli również pogratulować Oldze Tokarczuk, wpisując się do księgi gratulacyjnej, która zostanie wystawiona o godz. 15. Później księga zostanie przeniesiona do wrocławskiego ratusza a następnie przekazana noblistce.



Jak poinformował PAP Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego wrocławskiego magistratu w związku z przyznaniem Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk w ciągu dnia w kilkudziesięciu wrocławskich szkołach w ramach lekcji będą organizowane czytania książek noblistki. Chcemy, żeby 10 grudnia na trwałe wpisał się w nasz wrocławski kalendarz jako dzień literatury w szkołach - podkreślił.

Tego dnia w Ossolineum odbędzie się także prezentacja oryginalnych druków z ilustracjami, które wykorzystane zostały przez pisarkę przy pracy nad "Księgami Jakubowymi". Pracownicy Działu Starych Druków opowiedzą m.in. o tym, co kryją dawne księgi oraz o wspólnej pracy z noblistką.



Transmisję z wręczenia Nagrody Nobla organizuje także Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, w okolicach, której mieszka pisarka. Transmisja w sali widowiskowej MOK rozpocznie się o godz. 16.



Ponad 2 tys. książek Tokarczuk trafiło do warszawskich szkół i bibliotek

Z okazji literackiego Nobla dla Tokarczuk do warszawskich bibliotek publicznych oraz szkół ponadpodstawowych przekazano ponad 2 tys. książek pisarki. Do wyboru będzie aż czternaście tytułów. Wśród nich znajdą się zarówno starsze pozycje, jak i te najnowsze wydawnictwa, m.in.: "Podróż ludzi księgi", "Prawiek i inne czasy", "E.E", "Dom dzienny", "Dom nocny", "Bieguni", "Opowiadania bizarne" oraz "Księgi Jakubowe". Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy znajdą książki w bibliotekach w każdej dzielnicy, a uczniowie w 126 bibliotekach szkolnych.



Cieszę się, że możemy w ten sposób uczcić Nobla znakomitej polskiej pisarki, której twórczość cenię osobiście. Niech będzie to okazja do stworzenia prawdziwego czytelniczego święta z Olgą Tokarczuk w roli głównej. Zapraszam do bibliotek, zachęcam do czytania Olgi Tokarczuk - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.