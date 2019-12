Z komitetu, który Nagrodą Nobla wyróżnił Olgę Tokarczuk i Petera Handkego, odeszło dwoje ekspertów - poinformowała Akademia Szwedzka. Według mediów ich rezygnacja oznacza, że nie zakończył się kryzys w instytucji przyznającej literackiego Nobla.

Pisarz Kristoffer Leandoer stwierdził, że "stracił cierpliwość, gdyż zmiany w Akademii Szwedzkiej postępują zbyt wolno". Natomiast pisarka i tłumaczka Gun-Britt Sundstroem oznajmiła, że nie zgadza się z podejściem Akademii, iż literatura jest ważniejsza niż poglądy polityczne autora. W ten sposób nawiązała do przyznania literackiego Nobla Austriakowi Peterowi Handkemu. Pisarz budzi kontrowersje za swoje proserbskie stanowisko w czasie konfliktu na Bałkanach.



Sekretarz Akademii Szwedzkiej Mats Malm nie odniósł się do wysuwanych przez ekspertów zarzutów. Podziękował im za pracę w Komitecie Noblowskim. "W tej chwili analizujemy, w jaki sposób wyglądać będzie wybór laureata w 2020 roku" - napisał. Według komentarzy w szwedzkich mediach rezygnacja dwojga członków Komitetu Noblowskiego oznacza, że kryzys w Akademii Szwedzkiej się nie zakończył.





"Poważne zagrożenie dla przyszłości literackiego Nobla"



Odchodzą zewnętrzni eksperci, którzy właśnie mieli pomóc zmienić wizerunek tej instytucji. To jest poważne zagrożenie dla przyszłości literackiego Nobla - uważa komentator publicznej rozgłośni Szwedzkie Radio Mattias Berg. Przypomina, że Fundacja Noblowska naciskała na Akademię Szwedzką, aby ta zreformowała Komitet Noblowski. Zagrożono, że wybór laureatów Nagród Nobla może zostać powierzony innej organizacji.



Akademia Szwedzka w 2018 roku nie ogłosiła laureata literackiego Nobla na skutek wewnętrznych sporów, spowodowanych sprawą współpracownika Akademii Jean-Claude'a Arnaulta. Ten francusko-szwedzki fotograf i mąż byłej członkini Akademii w ubiegłym roku został skazany za gwałt, do którego doszło w 2011 roku. Był także oskarżany o przecieki w sprawie przyszłych laureatów Nagrody Nobla.



W Komitecie Noblowskim pozostają członkowie Akademii Szwedzkiej: Anders Olsson (przewodniczący), Per Waestberg, Kristina Lugn oraz Jesper Svenbro, a także zewnętrzni eksperci: Mikaela Blomqvist, Rebecka Kaerde oraz Henrik Petersen.