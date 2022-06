W poniedziałek rozpocznie się trzeci wielkoszlemowy turniej w 2022 roku - Wimbledon. Pierwszego dnia zmagań na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się pięcioro polskich tenisistów. Wśród nich Hubert Hurkacz i debiutująca w imprezie tej rangi Maja Chwalińska.

Iga Świątek podczas treningu / NEIL HALL / PAP/EPA

25-letni Hurkacz rozstawiony jest z numerem siódmym. Ubiegłoroczny półfinalista Wimbledonu zacznie od meczu z Alejandro Davidovichem Fokiną. Dwa lata młodszy Hiszpan w światowym rankingu jest 38. Grali ze sobą wcześniej cztery razy. Dwa pierwsze mecze wygrał Davidovich Fokina, a dwa kolejne Polak. W tym roku, po trzysetowym boju, Hurkacz pokonał go w Madrycie.

Ich mecz zacznie się o godzinie 12 na korcie numer trzy. O tej samej porze na korcie numer 16 swoje spotkanie zacznie Chwalińska (172. WTA). 20-latka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje i w wielkoszlemowym debiucie zmierzy się z Kateriną Siniakovą (63. WTA).



Na tym samym korcie po Polce i Czeszce, ok. godziny 14, Kamil Majchrzak (91. ATP) zagra z Thanasim Kokkinakisem (82. ATP). 26-latkowie grali ze sobą cztery lata temu w kwalifikacjach Wimbledonu i wówczas górą był Australijczyk.



Również ok. 14 na korcie numer 10 Katarzyna Kawa (92. WTA) zmierzy się z Kanadyjką Rebeccą Marino (107. WTA), a ok. 16 na korcie numer 17 Magda Linette (66. WTA) przystąpi do meczu z Meksykanką Fernandą Contreras Gomez (153. WTA).



Z tuzów światowego tenisa zaprezentuje się m.in. Novak Djokovic. Rywalem broniącego tytułu Serba, który jest najwyżej rozstawiony, będzie Kwon Soon-woo z Korei Południowej.



We wtorek wimbledońskie zmagania rozpoczną Iga Świątek i Magdalena Fręch. Liderka rankingu tenisistek zagra z chorwacką kwalifikantką Janą Fett. Fręch natomiast zmierzy się z rozstawioną z numerem 21. Włoszką Camilą Giorgi.