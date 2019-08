Magda Linette awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open, odnosząc zwycięstwo nad Australijką Astrą Sharmą 6:3, 6:4. Polka może się teraz zmierzyć się z broniąca tytułu Japonką Naomi Osaką, o ile liderka rankingu tenisistek pokona Rosjankę Annę Blinkową.

Magda Linette podczas Wimbledonu / NIC BOTHMA / PAP/EPA

Linette kontynuuje jak na razie w Nowym Jorku dobrą passę - w tym mieście w sobotę wygrała turniej WTA. To jej największy sukces w karierze.

Zajmująca 53. miejsce na światowej liście poznanianka zrewanżowała się 94. w tym zestawieniu Sharmie za porażkę w ich jedynym do wtorku pojedynku. W kwietniu tego roku na kortach ziemnych w Bogocie w 2. rundzie zawodniczka z antypodów wygrała 6:4, 6:3.



27-letnia Polka wcześniej tylko raz - cztery lata temu - awansowała w US Open do drugiej rundy. W kolejnych edycjach miała pecha - trafiała na otwarcie przeważnie na rywalki ze ścisłej światowej czołówki.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:



Magda Linette (Polska) - Astra Sharma (Australia) 6:3, 6:4.