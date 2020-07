Sensacja na tenisowych mistrzostwach Polski: z turniejem w Bytomiu pożegnał się Hubert Hurkacz. Najlepszy obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z juniorem Maksem Kaśnikowskim.

Hubert Hurkacz w meczu 2. rundy mistrzostw Polski z Maksem Kaśnikowskim / Andrzej Grygiel / PAP

Maks Kaśnikowski to zawodnik zaledwie 17-letni, jak zauważa dziennikarz RMF FM Patryk Serwański: bardzo zdolny. Był już powoływany do składu reprezentacji na Puchar Davisa i zdążył nawet w tych rozgrywkach zadebiutować. Pokonanie zawodnika z pierwszej "30" rankingu ATP - Hubert Hurkacz sklasyfikowany jest obecnie na 29. miejscu - to jednak jego największy sukces w dotychczasowej karierze.

W pierwszej rundzie turnieju w Bytomiu Hurkacz pokonał we wtorek Jaszę Szajrycha 6:4, 7:6 (7-4). Choć zwyciężył bez straty seta, to jednak - na co zwraca uwagę Onet - "triumf nad wicemistrzem Polski juniorów wcale nie przyszedł (mu) łatwo".

"Po starciu z Szajrychem można było się zastanawiać, czy to brak formy wrocławianina, czy trudy podróży (z USA - przyp. RMF) i fakt, że na mączce nie grał od dłuższego czasu" - zauważa portal.

W drugiej rundzie rozstawiony z "jedynką" 23-latek stanął naprzeciw mistrza Polski juniorów, który dostał od organizatorów "dziką kartę" do turnieju głównego.

Kaśnikowski przegrał, co prawda, pierwsze trzy gemy, ale zdołał wrócić do gry. Kiedy Hurkacz wyszedł na prowadzenie 5:3, wydawało się, że ma seta pod kontrolą, ale i z tej opresji 17-latek potrafił wyjść zwycięsko.

Wielu emocji tenisiści dostarczyli kibicom w drugim secie i wielokrotnie byli nagradzani solidnymi porcjami braw. Faworyt znalazł się w sporych opałach, bowiem junior prowadził już 5:2 i był blisko rozstrzygnięcia pojedynku na swoją korzyść. Doświadczony wrocławianin jednak - który w przerwach spokojnie pogryzał banana - wygrał pięć gemów z rzędu.

Kaśnikowski nie załamał się i w trzecim secie zrealizował swój plan. Tym razem nie wypuścił już szansy i po 2,5-godzinnej walce cieszył się z awansu do ćwierćfinału mistrzostw Polski.

Jak podsumowuje Patryk Serwański: Hurkacz popełnił w tym pojedynku sporo błędów, Kaśnikowski natomiast zagrał bardzo dojrzale i potrafił zachować koncentrację.

Pula nagród tegorocznych mistrzostw Polski, rozgrywanych na kortach Górnika Bytom, wynosi 200 tysięcy złotych.

Maks Kaśnikowski w meczu 2. rundy mistrzostw Polski z Hubertem Hurkaczem / Andrzej Grygiel / PAP