"Djoko" dotarł do półfinałów wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema w tym sezonie, ale za każdym razem odpadł na tym etapie.

Alcaraz w finale US Open wystąpił w 2022 roku i wygrał turniej, pokonując Norwega Caspera Ruuda. Hiszpan powalczy o swój szósty tytuł Wielkiego Szlema i drugi na Flushing Meadows.

Sinner z problemami, ale w finale

Jego rywalem będzie Jannik Sinner. Broniący tytułu 24-letni Włoch pokonał w drugim półfinale Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Sinner stanie przed szansą wygrania trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. W styczniu triumfował w Australian Open, a w lipcu w Wimbledonie. W czerwcu po pięciosetowym boju przegrał finał French Open z... Alcarazem, którego z kolei pokonał w decydującym pojedynku w Londynie.

Oficjalny bilans obu finalistów to 9-5 na korzyść Hiszpana, który wygrał sześć z siedmiu ich ostatnich potyczek, a także trzy z czterech tegorocznych, m.in. niedawno w finale ATP 1000 w Cincinnati wskutek kreczu Sinnera.

Na Flushing Meadows dwaj najwyżej obecnie notowani tenisiści mają po jednym tytule.

Uwielbiam takie wyzwania, uwielbiam stawiać się w takiej sytuacji. On zmusi mnie do maksymalnego wysiłku, co jest świetne, bo wtedy masz najlepszy obraz siebie jako gracza. Myślę, że tego typu rywalizacje są też dobre dla sportu - podkreślił Sinner.

Włoch może zostać pierwszym od czasu pięciu zwycięstw Szwajcara Rogera Federera w latach 2004-08 zawodnikiem, który obroni tytuł w Nowym Jorku. Stawka finału, na którym ma być obecnym prezydent USA Donald Trump, będzie podwójna, bo rozstrzygnie też, kto w poniedziałek będzie rakietą numer jeden w świecie.

Szykuje się kolejny wyjątkowy dzień i kolejny niesamowity finał - przyznał Sinner.

Wygrana w półfinale nie przyszła mu jednak łatwo. Z powodu uciążliwego bólu mięśnia brzucha musiał zwrócić się o pomoc medyczną, ale ostatecznie opanował sytuację i zamknął spotkanie w czterech setach.