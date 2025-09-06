Broniący tytułu Jannik Sinner pokonał Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 i awansował do finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Rywalem lidera światowego rankingu tenisistów w meczu o tytuł będzie rozstawiony z numem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz, który w pierwszym półfinale nie zostawił złudzeń Novakowi Djokovicowi. Serb dotarł do półfinałów wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema w tym sezonie, ale za każdym razem odpadał na tym etapie.
W pierwszym półfinale US Open Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał z Serbem Novakiem Djokovicem (nr 7.) 6:4, 7:6 (7-4), 6:2.
Było to ich dziewiąte bezpośrednie spotkanie. Serb dotąd miał bilans meczów 5-3. Od czasu ich finału olimpijskiego w Paryżu, który wygrał Djokovic, spotkali się później tylko raz. W ćwierćfinale Australian Open lepszy okazał się "Nole".
W tegorocznym US Open młodość zdecydowanie górowała nad doświadczeniem. Spotkanie trwało dwie godziny 25 minut.
Hiszpan zwycięstwo zawdzięcza w dużej mierze dobremu serwisowi, choć posłał tylko siedem asów. Z kolei kluczowym momentem okazał się drugi set, zakończony tie-breakiem. 38-letni tenisista z Belgradu, triumfator 24 turniejów wielkoszlemowych, który w Nowym Jorku walczył o piąty tytuł, nie wytrzymywał długich wymian i w trzeciej partii wykazywał już oznaki rezygnacji.