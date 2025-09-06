Broniący tytułu Jannik Sinner pokonał Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 i awansował do finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Rywalem lidera światowego rankingu tenisistów w meczu o tytuł będzie rozstawiony z numem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz, który w pierwszym półfinale nie zostawił złudzeń Novakowi Djokovicowi. Serb dotarł do półfinałów wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema w tym sezonie, ale za każdym razem odpadał na tym etapie.

"Djoko" znowu zatrzymany w półfinale

W pierwszym półfinale US Open Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał z Serbem Novakiem Djokovicem (nr 7.) 6:4, 7:6 (7-4), 6:2.

Było to ich dziewiąte bezpośrednie spotkanie. Serb dotąd miał bilans meczów 5-3. Od czasu ich finału olimpijskiego w Paryżu, który wygrał Djokovic, spotkali się później tylko raz. W ćwierćfinale Australian Open lepszy okazał się "Nole".

W tegorocznym US Open młodość zdecydowanie górowała nad doświadczeniem. Spotkanie trwało dwie godziny 25 minut.

Hiszpan zwycięstwo zawdzięcza w dużej mierze dobremu serwisowi, choć posłał tylko siedem asów. Z kolei kluczowym momentem okazał się drugi set, zakończony tie-breakiem. 38-letni tenisista z Belgradu, triumfator 24 turniejów wielkoszlemowych, który w Nowym Jorku walczył o piąty tytuł, nie wytrzymywał długich wymian i w trzeciej partii wykazywał już oznaki rezygnacji.

Alcaraz w finale US Open wystąpił w 2022 roku i wygrał turniej, pokonując Norwega Caspera Ruuda. Hiszpan powalczy o swój szósty tytuł Wielkiego Szlema i drugi na Flushing Meadows.

Sinner z problemami, ale w finale

Jego rywalem będzie Jannik Sinner. Broniący tytułu 24-letni Włoch pokonał w drugim półfinale Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Sinner stanie przed szansą wygrania trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. W styczniu triumfował w Australian Open, a w lipcu w Wimbledonie. W czerwcu po pięciosetowym boju przegrał finał French Open z... Alcarazem, którego z kolei pokonał w decydującym pojedynku w Londynie.

Oficjalny bilans obu finalistów to 9-5 na korzyść Hiszpana, który wygrał sześć z siedmiu ich ostatnich potyczek, a także trzy z czterech tegorocznych, m.in. niedawno w finale ATP 1000 w Cincinnati wskutek kreczu Sinnera.

Na Flushing Meadows dwaj najwyżej obecnie notowani tenisiści mają po jednym tytule.

Uwielbiam takie wyzwania, uwielbiam stawiać się w takiej sytuacji. On zmusi mnie do maksymalnego wysiłku, co jest świetne, bo wtedy masz najlepszy obraz siebie jako gracza. Myślę, że tego typu rywalizacje są też dobre dla sportu - podkreślił Sinner.

Włoch może zostać pierwszym od czasu pięciu zwycięstw Szwajcara Rogera Federera w latach 2004-08 zawodnikiem, który obroni tytuł w Nowym Jorku. Stawka finału, na którym ma być obecnym prezydent USA Donald Trump, będzie podwójna, bo rozstrzygnie też, kto w poniedziałek będzie rakietą numer jeden w świecie.

Szykuje się kolejny wyjątkowy dzień i kolejny niesamowity finał - przyznał Sinner.

Wygrana w półfinale nie przyszła mu jednak łatwo. Z powodu uciążliwego bólu mięśnia brzucha musiał zwrócić się o pomoc medyczną, ale ostatecznie opanował sytuację i zamknął spotkanie w czterech setach.