Deszcz pokrzyżował szyki tenisistom: dopiero we wtorek dokończony zostanie pojedynek Huberta Hurkacza i Daniiła Miedwiediewa w 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Grę wstrzymano w czwartym secie, w którym 4-3 prowadzi Polak. W całym spotkaniu natomiast 2:1 wygrywa na razie Rosjanin.

Hubert Hurkacz w Wimbledonie / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Nieco po godzinie 19:30 czasu polskiego przerwane zostały przez deszcz wszystkie trzy toczące się wówczas spotkania 1/8 finału singla tenisistów.

Po krótkiej przerwie mecze rozgrywane na korcie centralnym i korcie numer 1 wznowiono - w przeciwieństwie do pojedynku Hurkacza z Miedwiediewem odbywającego się na korcie numer 2, który nie ma zasuwanego dachu.

Ostatecznie, po godzinie oczekiwania na poprawę pogody, organizatorzy poinformowali, że mecz Polaka i Rosjanina zostanie dokończony we wtorek.

Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał Wimbledonu. Nigdy wcześniej nie mierzył się z Daniiłem Miedwiediewem

Hubert Hurkacz, 18. zawodnik światowego rankingu tenisistów, gra w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju po raz pierwszy w karierze. Również po raz pierwszy mierzy się z wiceliderem światowej listy Daniiłem Miedwiediewem.

25-letni Rosjanin także po raz pierwszy w karierze dotarł do 1/8 finału londyńskiego turnieju, ale w pozostałych wielkoszlemowych imprezach radził sobie zdecydowanie lepiej od młodszego o rok Hurkacza. Dotarł do finałów US Open 2019 i tegorocznego Australian Open, w poprzednim sezonie zatrzymał się w Nowym Jorku na półfinale, zaś we French Open dotarł w tym roku do ćwierćfinału.

Miedwiediew ma również w dorobku 11 wygranych turniejów ATP, a dwa z tych zwycięstw odniósł w tym roku.