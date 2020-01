Iga Świątek awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne. Pokonała rozstawioną z numerem 19. Chorwatkę Donnę Vekic 7:5, 6:3.

Iga Świątek / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

18-letnia tenisistka z Warszawy po raz drugi w karierze wystąpi w 1/8 finału zawodów zaliczanych do Wielkiego Szlema. W ubiegłym roku dotarła do tego etapu we French Open.



W Melbourne Świątek dotychczas nie straciła seta. W poprzednich rundach odprawiła z kwitkiem Węgierkę Timeę Babos i Hiszpankę Carlę Suarez Navarro.

Donna Vekic i Iga Świątek / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

56. w rankingu WTA Polka nie była faworytką meczu z plasującą się o 36 pozycji wyżej Vekic, ćwierćfinalistką ubiegłorocznego US Open, ale od początku stawiła jej zacięty opór, zdobywając punkty przy własnym podaniu. W siódmym gemie obroniła trzy break-pointy, a w dwunastym, gdy sama miała szansę przełamać serwis Chorwatki, uczyniła to przy drugiej okazji i wygrała seta 7:5.



Starsza o pięć lat Vekic lepiej rozpoczęła drugą partię, obejmując prowadzenie 3:1. Potem jednak popełniała coraz więcej błędów, a Świątek grała coraz skuteczniej, zwłaszcza przy siatce i wygrała pięć kolejnych gemów, kończąc pojedynek przy pierwszym meczbolu.



Kolejną rywalką Polki będzie Estonka Anett Kontaveit (nr 28), która w ciągu 49 minut nadspodziewanie łatwo wygrała z rozstawioną z numerem siódmym Szwajcarką Belindą Bencic 6:0, 6:1. Z 31-letnią Kontaveit warszawianka zmierzyła się w ubiegłym roku w turnieju WTA w Cincinnati, ponosząc porażkę 4:6, 6:7 (2-7).





Iga Świątek / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA



W sobotę Świątek wystąpi jeszcze raz na tym samym korcie (1573 Arena) razem z Łukaszem Kubotem. Ich rywalami w pierwszej rundzie miksta będą reprezentanci gospodarzy Ellen Perez i Luke Saville.



Wynik meczu 3. rundy gry pojedynczej kobiet:



Iga Świątek (Polska) - Donna Vekic (Chorwacja, 19) 7:5, 6:3.