"Dla nas Szlachetna Paczka to rzecz, którą robimy z wielką radością, z wielką też miłością dla osób, które tej pomocy potrzebują" - powiedział Robert Lewandowski. Pomiędzy kolejnymi meczami eliminacji do mistrzostw Europy piłkarze reprezentacji Polski wspólnie z trenerem Jerzym Brzęczkiem przygotowali paczkę dla pani Kasi i pana Piotra, którzy wychowują pięcioro niepełnosprawnych dzieci.

Rodzina żyje bardzo skromnie. Większość pieniędzy idzie na rachunki, koszty leczenia i rehabilitacji.

Każdy dodatkowy wydatek to dla rodziny duży problem. Nie mogą sobie pozwolić na naprawę starej lodówki czy ciepłe ubrania dla wszystkich dzieci. Pomoc niewiele kosztuje. Uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy dali przykład innym, by wszyscy się zjednoczyli i pomagali, bo jest wiele rodzin, które mają ogromne problemy - powiedział Grzegorz Krychowiak.

JAK POMÓC? TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY

Tylko w zeszłym roku w działania Szlachetnej Paczki włączyło się ponad 635 tys. osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom przekroczyła 47 milionów złotych.