Iga Świątek razem ze swoim Teamem już po raz kolejny przygotowuje Szlachetną Paczkę. Zarówno przed wyjściem na kort, jak i w życiu dobrze mieć wokół siebie ludzi, na których można liczyć. Niestety dla rodzin wspieranych przez Szlachetną Paczkę to często niedoścignione marzenie, które jednak możemy spełnić - wspólnymi siłami! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl, włącz się do gry jak Iga Świątek i zawalcz o godne życie dla jak największej liczby potrzebujących rodzin ze Szlachetnej Paczki.

Iga Świątek i jej team przygotowali Szlachetną Paczkę / Tomasz Kochański / Materiały prasowe

Poczucie wsparcia jest ogromnie ważne. Myślę, że bez tego nie dałabym rady tak dużo wyjeżdżać, cały czas rywalizować. Cieszę się, że mam wokół siebie ludzi, którym faktycznie mogę zaufać. Mimo tego, że tenis jest nazywany sportem indywidualnym, to wiem, że bez nich nie osiągnęłabym tego, co się teraz udaje - mówi Iga Świątek. Dobrze mieć wokół siebie osoby, na które można liczyć. Dla niektórych to marzenie - dodaje.

Iga Świątek przygotowuje Szlachetną Paczkę razem ze swoim Teamem - zgranym zespołem, który na co dzień wzajemnie się wspiera. Tenis to samotna gra, ale pomocna jest świadomość, że poza kortem są ludzie, na których może liczyć. Niestety tysiące rodzin w Polsce nie ma do kogo powiedzieć nawet słowa "proszę". Walczą często ze skrajną biedą samotnie, z dala od wzroku i zainteresowania drugiego człowieka.

Wciąż możesz wesprzeć wiele takich rodzin. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

​Iga Świątek razem ze swoim teamem kolejny raz przygotowuje Szlachetną Paczkę Materiały prasowe

Komu pomaga Team Igi Świątek?

Tenisistka wraz ze swoim zespołem w tym roku przygotowuje Szlachetną Paczkę dla młodego małżeństwa - pana Mateusza i pani Alicji. Parę lat temu rodzina wiodła normalne, szczęśliwe życie. Pracowali, mieli swoje marzenia i plany. Cztery lata temu u ich młodszej córki zdiagnozowano dysplazję włóknistą wieloogniskową (nowotworopodobna choroba kości, charakteryzująca się deformacjami kostnymi, opuchnięciem tkanek i łamliwością kości). Małżeństwo zostało samo z problemami: samodzielnie finansują operacje i leczenie córeczki. W wyniku tej walki o życie, rodzina żyje bardzo skromnie. Po odliczeniu wydatków zostaje im na przeżycie całego miesiąca 86 zł na osobę.

Wyobrażam sobie, że życie w takich warunkach jest bardzo ciężkie. Dostosowanie się do nowej sytuacji na pewno też dużo kosztuje, dlatego razem z teamem chcielibyśmy pomóc - wyjaśnia Iga.

Iga Świątek wraz z Teamem, w ramach Szlachetnej Paczki, postanowili sfinansować również półroczną rehabilitację dziewczynki. / Tomasz Kochański / Materiały prasowe

Stan zdrowia dziewczynki pogorszył się, czeka ją kolejna, kosztowna operacja, którą rodzina musi samodzielnie finansować. A to nie wszystko. Po diagnozie córki, u pana Mateusza wykryto nowotwór jelita grubego, przeszedł już operację.

Iga Świątek wraz z Teamem, w ramach Szlachetnej Paczki, postanowili sfinansować również półroczną rehabilitację dziewczynki.

Piękne jest to, że rodzina nie poddaje się i stawia opór wszelkim trudnościom - dodaje Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego w Teamie Igi.

Włącz się do gry tak jak Iga

Chciałabym zaprosić wszystkich do tego, aby włączyli się w akcję pomagania. Dzięki inicjatywie Szlachetnej Paczki zyskujemy w bardzo prosty sposób możliwość wprowadzenia realnej zmiany w życiu wielu ludzi - opowiada Daria Abramowicz, psycholożka sportu działająca w Teamie Igi Świątek.

Iga Świątek / Tomasz Kochański / Materiały prasowe

Za każdą rodziną kryje się historia, która sprawiła, że potrzebne jest nasze zaangażowanie. Nie bądźmy obojętni wobec potrzebujących. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl możesz wybrać rodzinę, której chcesz pomóc w tym roku.

Do tej pory w internetowej Bazie Rodzin pojawiło się blisko 14 tysięcy historii, ale to nie koniec. Potrzebujących, do których dotarła w tym roku Szlachetna Paczka, jest znacznie więcej, dlatego też potrzebne jest zaangażowanie jeszcze większej liczby darczyńców! W deblu, singlu, mikście, ale też w większej grupie - wciąż można wybrać rodzinę, której chcemy pomóc.

Nie możesz przygotować Paczki?

Jeśli nie możesz przygotować Paczki, nadal możesz pomóc potrzebującym rodzinom, wspierając program wpłatą. Dalsze działanie Szlachetnej Paczki - to, do ilu rodzin są w stanie dotrzeć wolontariusze i jak skuteczną, skrojoną dokładnie na miarę konkretnych potrzeb, mądrą pomoc są w stanie im zaproponować - zależy od tych, którzy wspierają program finansowo.

Dzięki Tobie program działa, rozwija się.

Tysiące rodzin czekają na pomoc Szlachetnej Paczki. Możesz wesprzeć je też Ty! / Tomasz Kochański / Materiały prasowe

Dla mnie największą motywacją do pomagania jest samo pomaganie. Myślę, że nie trzeba szukać powodów i żadnych motywacji, po prostu, jeżeli można, to trzeba pomóc - mówi Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek.

Apel Szlachetnej Paczki

Skala skrajnego ubóstwa w 2020 roku wyraźnie wzrosła. Przybyło kilkaset tysięcy dzieci, seniorów oraz osób chorych, które doświadczają tej bardzo trudnej sytuacji. Wolontariusze Szlachetnej Paczki dotarli w tym roku do większej liczby potrzebujących rodzin. Odwiedziliśmy już 23 tysiące rodzin, a w naszej internetowej bazie na www.szlachetnapaczka.pl opublikowaliśmy już 14,5 tysiąca historii. To więcej niż rok temu, a spotkania z potrzebującymi rodzinami cały czas trwają.

Dlatego apelujemy - bardzo potrzebujemy Waszego zaangażowania. Chcemy, aby żadna z rodzin włączona do Szlachetnej Paczki nie pozostała bez pomocy. Wielokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy się mobilizować i łączyć siły w najtrudniejszych momentach. Teraz jest ten moment. Tylko do piątku, 10 grudnia na stronie www.szlachetnapaczka.pl można wybrać rodzinę. Darczyńcą może zostać każdy.

Nikt nie powinien zostać bez pomocy.