"To człowiek ratuje, nie sprzęt" - mówią Krzysztof Wielicki, Andrzej Bargiel, Kinga Baranowska i ratownicy z Podhalańskiej Grupy GOPR, którzy już po raz trzeci spotkali się, żeby przygotować dedykowaną pomoc dla potrzebującej rodziny ze Szlachetnej Paczki. W tym roku pomoc trafi do Pani Anny, która po nagłej śmierci męża samodzielnie wychowuje piątkę dzieci. Zachęcają do tego samego innych - "Wejdźcie na www.szlachetnapaczka.pl, możecie pomóc najbardziej potrzebującym".

Obecnie Szlachetna Paczka działa w 632 rejonach w całej Polsce.

Historia Pani Anny to jedna z tysięcy, do których dotarli w tym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki. Od soboty historie zamieszczane są na www.szlachetnapaczka.pl. Darczyńcą może zostać każdy. Wystarczy wybrać rodzinę, a potem w gronie bliskich i znajomych przygotować Paczkę lub wybrać inną formę pomocy.

Wybraliśmy tę rodzinę dlatego, że naszego kolegę bardzo poruszyła historia, sam wychował się bez ojca. Dlatego postanowił właśnie im pomóc i oczywiście zaangażował całą grupę ratowników do współpracy, żeby zrobić Szlachetną Paczkę dla tej rodziny - tłumaczy Jarosław Jurczakiewicz, starszy ratownik Podhalańskiej Grupy GOPR.

Krzysztof Wielicki, Andrzej Bargiel, Kinga Baranowska i ratownicy z Podhalańskiej Grupy GOPR już po raz trzeci spotkali się, żeby przygotować dedykowaną pomoc dla potrzebującej rodziny ze Szlachetnej Paczki.

Możesz pomóc najbardziej potrzebującym na www.szlachetnapaczka.pl

W przygotowanie pomocy włączył się też Andrzej Bargiel, który przekonuje, że Szlachetna Paczka to dobra okazja do spotkania w gronie znajomych i zrobienia wspólnie czegoś dobrego: Już trzeci raz spotykamy się w górskim gronie, aby przygotować Szlachetną Paczkę. Jest z nami Kinga Baranowska i Krzysztof Wielicki. Pomagamy ratownikom przygotować paczkę dla Pani Ani. Ma piątkę dzieciaków, które straciły ojca. Udzielenie im pomocy jest konieczne. Rzeczy, które będą do nich wysłane, dadzą im po prostu wiele radości i pozwolą rozwijać swoje pasje. To wspaniałe spotkanie nie tylko z powodu tworzenia Paczki. Możemy jednocześnie spotkać się z przyjaciółmi, podzielić dobrą energią. Szlachetna paczka jest inicjatywą, która pomaga się zjednoczyć, spróbować wspólnie coś zrobić, wspólnie pomóc. Pozwala nam współpracować przy rzeczach, które są po prostu ważne. Pomaganie jest też takim momentem, gdzie można po prostu budować relacje i społeczną odpowiedzialność za innych.

Krzysztof Wielicki / Materiały prasowe

Krzysztof Wielicki tak przekonuje osoby, które dopiero planują pomagać i nie przeszły jeszcze do działania: Nie możemy tylko tak biec i patrzeć tylko do przodu, ale trzeba się czasem rozejrzeć i zobaczyć, co się dzieje wokół i to jest rola nas wszystkich. Generalnie tak jak mówię, ja nie twierdzę, że ludzie nie chcą pomagać. Ludzie chcą pomagać. Tylko jest kwestia organizacji tego, może czasem trzeba się tak zatrzymać, prawda? Bo tak biegniemy, biegniemy, biegniemy, pędzimy gdzieś tam zatrzymać się i spojrzeć. I zastanowić. Może będzie lepiej wtedy na nizinach.

Kinga Baranowska / Materiały prasowe

Czekanie - czy to na pomoc wysoko w górach czy spotkanie z drugim człowiekiem, pełnym sympatii i zrozumienia - może być jednym z najtrudniejszych doświadczeń. Wiem, że to brzmi banalnie, ale czekanie na drugą osobę powyżej 7 800 metrów faktycznie staje się już ogromnym wysiłkiem. Kiedy ktoś na mnie czekał, czułam ogromną wdzięczność - o swoich górskich doświadczeniach, uważności na innych oraz wdzięczności opowiada Kinga Baranowska. Zawsze ratuje człowiek. Może być wyposażony w najlepszą technologię, buty, kombinezony. Ale to od niego wychodzi inicjatywa - podkreśla.

Andrzej Bargiel / Materiały prasowe

Ty też możesz pomóc. Na www.szlachetnapaczka.pl opublikowaliśmy tysiące historii potrzebujących rodzin, do których w ostatnich tygodniach dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki. Wystarczy, że wybierzesz rodzinę, dla której wspólnie z przyjaciółmi, rodziną, kolegami z pracy przygotujesz Szlachetną Paczkę.

Paczka dociera z pomocą do nowych rejonów Polski

Obecnie Szlachetna Paczka działa w 632 rejonach w całej Polsce. 10 proc. z nich to rejony nowe, dzięki którym udaje się dotrzeć do rodzin, jakim nie pomaga nikt inny.

Jeśli nie możesz przygotować Paczki, nadal możesz pomóc, wspierając program wpłatą. Twoja złotówka zasili machinę dobra, uruchomi szereg działań, od których zależy to, czy Paczka w przyszłym roku się odbędzie i jak duża będzie skala jej działania. Dzięki Twojej wpłacie Paczka może pracować cały rok, rozwijać się, docierać w nowe rejony, odkrywając biedę, do której jeszcze nikt nie dotarł.

/ Materiały prasowe

Baza Rodzin 21. edycji programu została opublikowana w sobotę 13 listopada. Tego dnia w krakowskiej siedzibie Szlachetnej Paczki odbyło się wydarzenie medialne, podczas którego zaproszeni goście, w tym Jerzy Dudek, wolontariusze i pracownicy Paczki zachęcali Polaków do zaangażowania w pomoc najbardziej potrzebującym. Tego dnia w kanałach social media Szlachetnej Paczki o godz. 18:00 transmitowane były także rozmowy live m.in. z Joanną Jabłczyńską, Michałem Polem, Jarosławem Kuźniarem czy Matteo Brunettim. Gospodarzem wydarzenia był Maciej Orłoś.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż najbardziej potrzebującym.