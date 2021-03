W Polsce 2 i pół miliona rodziców opiekuje się dziećmi samotnie. 85 proc. z nich to kobiety. Jedną z nich jest pani Wioleta. O swoim mężu mówi: "On nas wciąż nachodzi. Straszy. Czuję się bezradna. Choć sprawa o rozwód jest w toku, pandemia opóźnia uwolnienie się od przemocowego męża. Mam wrażenie, że mój mąż czuje się bezkarny" – wyjawia samotna matka. To jedna z historii, która opowiedziana została w nowym Raporcie o Samotności Szlachetnej Paczki. Premiera publikacji już w najbliższy poniedziałek 29 marca.

