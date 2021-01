"Dla mnie oczywiste jest, że aborcja będzie w Polsce legalna. Ludzie, którzy tańczą dziś w policyjnym kotle na protestach pod Trybunałem Konstytucyjnym, kiedyś będą rządzić, a nie ci panowie, którzy myślą, że jak wprowadzą zakaz aborcji, to aborcji nie będzie" - stwierdziła w rozmowie z Onetem Marta Lempart - jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. "Możemy się tylko domyślać, dlaczego oświadczenie mgr Julii Przyłębskiej zostało opublikowane akurat 27 stycznia. Jedna z teorii jest taka, że PiS, który co chwilę notuje kolejne wpadki, chciał przykryć tą publikacją np. bałagan ze szczepionkami" - oceniła.

Marta Lempart / Wojciech Olkuśnik / PAP

W rozmowie z Onetem Marta Lempart przywołała przykład zmian w prawie aborcyjnym, do których doszło w Argentynie. Jesteśmy bardzo mocno związane z naszymi koleżankami z Argentyny, które też miały zakaz i przez 15 lat walczyły, dziewięć razy podchodziły do legalizacji aborcji i za dziewiątym razem im się to udało - stwierdziła. Licząc od samego początku, to my jesteśmy przed piątą próbą legalizacji. Musimy przez to przejść. Jesteśmy na ścieżce do legalizacji aborcji - dodała.

Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odniosła się też do głośnej wypowiedzi prezydenta dot. zachowania policji w czasie protestów. Policja u nas zachowuje się w niezwykle profesjonalny sposób. Proszę zauważyć, że u nas nie ma przypadków, że ktokolwiek zginął - mówił Andrzej Duda w TVN 24.