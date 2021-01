Triumfator Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch zajmuje drugie miejsce na liście płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w obecnym sezonie Pucharu Świata. Prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud. W pierwszej piątce tej klasyfikacji jest trzech biało-czerwonych.

Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce w tegorocznym TCS / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

Granerud w 12 konkursach PŚ zarobił 84 700 franków szwajcarskich (około 354 tys. złotych), zaś Stoch 83 250, wliczając w to nagrodę główną - 20 tys. za triumf w Turnieju Czterech Skoczni (ok. 348 tys. zł).

To trzecia wygrana w TCS trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Poprzednio Stoch wygrywał w klasyfikacji generalnej prestiżowej rywalizacji w 2017 i 2018 r., w tym drugim przypadku zwyciężył we wszystkich czterech konkursach.



W pierwszej piątce listy płac jest jeszcze dwóch Polaków: Dawid Kubacki, który był trzeci w TCS i zajmuje czwartą lokatę (47 200 CHF), a Piotr Żyła piątą (43 850 CHF).



FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału. Nagroda finansowa za wygraną TCS to 20 tys. franków szwajcarskich.



Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.





Lista płac Pucharu Świata po 12 z 39 zawodach (kwoty we frankach szwajcarskich i złotych):

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 84700 CHF (ok. 354 tys. zł)

2. Kamil Stoch 83250 (348 tys.)

3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 66700 (278,8 tys.)

4. Dawid Kubacki 47200 (197,3 tys.)

5. Piotr Żyła 43850 (183,3 tys.)

...17. Andrzej Stękała 19500 (81,5 tys.)

26. Klemens Murańka 10050 (42 tys.)

30. Aleksander Zniszczoł 7600 (31,8 tys.)

37. Paweł Wąsek 5500 (23 tys.)

52. Maciej Kot 1650 (6,8 tys.)

53. Jakub Wolny 1600 (6,6 tys.)

64. Stefan Hula 200 (825)

67. Tomasz Pilch 100 (420)