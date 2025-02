Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich przenosi się do Japonii. W Sapporo wystąpią: Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Kacper Juroszek. Zabraknie natomiast trenera Biało-Czerwonych Thomasa Thurnbichlera. Początek rywalizacji w kwalifikacjach już w piątkowy poranek polskiego czasu.

Maciej Kot i Kamil Stoch przed laty zdominowali rywalizację w Sapporo / TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Trzęsienie ziemi w składzie Polaków

Paweł Wąsek jest jedynym polskim skoczkiem, który z Lake Placid poleciał do Sapporo. 25-latek zajmuje obecnie 13. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Pozostali Biało-Czerwoni, którzy startowali w USA, wrócili do Polski.

Paweł Wąsek zostaje w Pucharze Świata. Jest w naprawdę dobrej formie, a jeśli zawodnik skacze dobrze, to powinien rywalizować. Również jeśli weźmiemy pod uwagę jego szanse na Top 10 w klasyfikacji generalnej PŚ. Reszta grupy z Lake Placid wraca do domu razem ze sztabem szkoleniowym. Przed nami tydzień odpoczynku z lekkim treningiem. Za tydzień zaczniemy ostatnią prostą przygotowań do MŚ. To będzie czas na ostatnie szlify i przygotowanie sprzętu - przekazał Thomas Thurnbichler, cytowany przez PZN.

Kamil Stoch ostatni raz w Pucharze Świata startował na mamuciej skoczni w Oberstdorfie, a w Willingen i Lake Placid zastąpił go Dawid Kubacki. Natomiast Maciej Kot w tym sezonie występował głównie w Pucharze Kontynentalnym. W ostatni weekend wygrał zawody w słoweńskim Kranju.

Kamil Stoch i Maciej Kot mają szanse w Sapporo pokazać, jak skaczą na poziomie Pucharu Świata. Kamil po przerwie i treningu, a Maciej Kot po bardzo dobrych konkursach w PK. Obaj muszą osiągnąć naprawdę dobre wyniki, by znaleźć się w kadrze na MŚ. Ostateczna decyzja w sprawie składu na MŚ w Trondheim zostanie podjęta po zawodach w Sapporo - poinformował austriacki szkoleniowiec.

Zawody na słynnej Okurayamie

Sapporo liczy dwa miliony mieszkańców. To największe miasto na wyspie Hokkaido oraz największa miejscowość, w której odbywają się zawody PŚ w skokach. Skocznia Okurayama została skonstruowana w 1931 roku przez norweskiego generała Olafa Helseta, a jej budowa została sfinansowana przez barona Kisichiro Okurę, od którego pochodzi jej nazwa.

Podczas II wojny światowej skocznia została zniszczona. Odbudowano ją w 1952 roku, zaś w latach 1969-1970 gruntownie przebudowano ze względu na nadchodzące zimowe igrzyska olimpijskie.

W 1972 roku historyczny pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski w skokach narciarskich wywalczył na niej Wojciech Fortuna.

Rekordowy skok Kamila Stocha

Okurayama gości w Pucharze Świata od premierowego sezonu 1979/80. Przez lata przeszła wiele modernizacji, a jej profil ostatni raz został zmieniony w 2016 roku. Stoch w sezonie 2018/19 oddał tu niesamowity skok na 148,5 m, który do dziś jest rekordem obiektu. W Sapporo skakano jednak jeszcze dalej. Japończyk Ryoyu Kobayashi popisał się ponad 150-metrowym lotem, którego nie ustał.

Sześciokrotnie na Okurayamie triumfował Fin Matti Nykaenen. Po pięć zwycięstw odnieśli tu Austriak Stefan Kraft i Norweg Roar Ljokelsoy, a po cztery - Słoweniec Peter Prevc i Niemiec Jens Weissflog.

Adam Małysz 18 stycznia 1997 roku w Sapporo drugi raz w karierze wygrał zawody PŚ. Ponadto dwukrotnie triumfował w sezonie 2000/01, a podczas MŚ w 2007 roku wywalczył złoty medal na średniej skoczni - Miyanomori.

11 lutego 2017 roku będący w życiowej formie Maciej Kot triumfował w Sapporo ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prevcem, a dzień później najlepszy był Stoch. W 2020 roku na ostatnim stopniu podium uplasował się Dawid Kubacki, a trzy lata później był drugi.

W najbliższy weekend w Sapporo odbędą się dwa konkursy - pierwszy w sobotni poranek, a drugi w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Będą to ostatnie zawody PŚ przed mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim, które odbędą się na przełomie lutego i marca.



Program zawodów w Sapporo

piątek, 14 lutego

6.00 - oficjalny trening (godziny wg czasu polskiego)

8.00 - kwalifikacje

sobota, 15 lutego

6.00 - seria próbna

7.10 - konkurs indywidualny

niedziela, 16 lutego

1.30 - kwalifikacje

3.00 - konkurs indywidualny