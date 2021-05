Jacek Nawrocki trener reprezentacji polskich siatkarek podał skład kadry na tegoroczną Ligę Narodów, która odbędzie się w formie zamkniętego turnieju, czyli tak zwanej bańki. Na liście powołanych znalazło się 17 zawodniczek, czyli dokładnie tyle na ile pozwalają zasady zamkniętego turnieju. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w składzie na Ligę Narodów zabrakło Joanny Wołosz, która niedawno ze swoim zespołem Imoco Volley Conegliano wygrała Ligę Mistrzów.

Trener Polek Jacek Nawrocki podczas meczu turnieju Ligi Narodów siatkarek z reprezentantkami Tajlandii w Opolu w maju 2019 roku / Krzysztof Świderski / PAP



Wśród 17 powołanych zawodniczek znalazły się 3 rozgrywające. Wydaje się, że podstawową zawodniczką w czasie Ligi Narodów na tej pozycji będzie występująca w Grot Budowlanych Łódź - Julia Nowicka.

Jacek Nawrocki zdecydował, że do Włoch, gdzie rozgrywana będzie tegoroczna edycja Ligi Narodów, pójdą również debiutujące w kadrze Marta Krajewska z Developresu SkyRes Rzeszów i Martyna Łazowska z SMS-u Szczyrk. Rozgrywająca numer jeden biało-czerwonych - Joanna Wołosz, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ma dołączyć do reprezentacji przed sierpniowymi mistrzostwami Europy.

W kadrze znalazła się również doświadczona środkowa Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Nie zabrakło również, występującej na co dzień w Seria A, Malwiny Smarzek-Godek. Jacek Nawrocki powołał również uniwersalne zawodniczki Martynę Łukasik i Magdalenę Stysiak, które mogą występować na pozycji przyjmującej czy atakującej.

Spory wpływ na listę powołanych zawodniczek mogła mieć również decyzja Międzynarodowej Federacji Siatkówki, która ze względu na pandemię Covid-19 musiała odwołać turnieje kwalifikacyjne do przyszłorocznej LN. To oznacza, że w tym roku z rozgrywek żadna drużyna i ci sami uczestnicy przystąpią do następnej edycji.

Pierwotnie Polska miała być w gronie czterech krajów - pretendentów (nazywanych też "pływającymi"), które musiały walczyć o utrzymanie. Biało-czerwonym nie pomogły nawet wyniki uzyskane w pierwszych edycjach, w których zajęły dziewiąte i piąte miejsce.

Terminarz LN dla Polek nie jest łaskawy, bowiem w pierwszych trzech dniach zagrają z najlepszymi zespołami ostatnich mistrzostw Europy - brązowymi medalistkami Włoszkami (25 maja), mistrzyniami Serbkami (26 maja) i wicemistrzyniami Turczynkami (27 maja). Runda zasadnicza składająca się z 15 kolejek zakończy się 20 czerwca, a cztery najlepsze reprezentacje wystąpią w Final Four.

Ostatnim sprawdzianem dla biało-czerwonych przed Ligą Narodów będą spotkania towarzyskie z Bułgarią, które rozegrane zostaną w najbliższy weekend w Łodzi. Obydwa spotkania o 14.45

Skład reprezentacji Polski kobiet na Siatkarską Ligę Narodów 2021:

Klaudia Alagierska - środkowa

Martyna Czyrniańska - przyjmująca

Zuzanna Efimienko-Młotkowska - środkowa

Monika Fedusio - przyjmująca

Zuzanna Górecka - przyjmująca

Martyna Grajber - przyjmująca

Aleksandra Gryka - środkowa

Monika Jagła - libero

Agnieszka Kąkolewska - środkowa

Marta Krajewska - rozgrywająca

Martyna Łazowska - rozgrywająca

Martyna Łukasik - przyjmująca / atakująca

Julia Nowicka - rozgrywająca

Olivia Różański - przyjmująca

Malwina Smarzek - atakująca

Maria Stenzel - libero

Magdalena Stysiak - przyjmująca / atakująca

Sztab trenerski i medyczny:

Jacek Nawrocki - trener

Waldemar Kawka - asystent trenera

Przemysław Kawka - trener współpracujący

Radosław Wodziński - trener współpracujący

Łukasz Zarębkiewicz - trener przygotowania motorycznego

Krzysztof Zając - lekarz

Łukasz Witczak - fizjoterapeuta

Bartosz Hołobut - fizjoterapeuta

Kalendarz żeńskiej reprezentacji Polski w Siatkarskiej Lidze Narodów 2021:

25 maja, 19.30 - Włochy

26 maja, 16.00 - Serbia

27 maja, 18.00 - Turcja

31 maja, 18.00 - Korea

1 czerwca, 13.00 - Belgia

2 czerwca, 18.00 - Dominikana

6 czerwca, 18.00 - Kanada

7 czerwca, 18.00 - Holandia

8 czerwca, 15.00 - Japonia

12 czerwca, 21.00 - Brazylia

13 czerwca, 19.30 - Tajlandia

14 czerwca, 15.00 - Niemcy

18 czerwca, 18.00 - USA

19 czerwca, 16.00 - Chiny

20 czerwca, 16.00 - Rosja

Półfinały i mecze o medale rozegrane zostaną 24 i 25 czerwca.