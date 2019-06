Letnia aura zawitała do Polski, a to oznacza, że już niebawem w Warszawie odbędzie się turniej prestiżowego cyklu World Tour! Na żywo będzie można zobaczyć najlepsze pary świata, w tym kilka polskich. Mamy dla Was bilety na to wydarzenie.

Rudol i Szałankiewicz wygrali wygrali turniej w Aydin / fivb /

Warszawa będzie gościła najlepszych plażowych siatkarzy i siatkarki już po raz trzeci. Do tej pory stolica była dość szczęśliwym miejscem dla naszych reprezentantów. W zeszłym roku para Bartosz Łosiak i Piotr Kantor zwyciężyli w całej imprezie, a aktualna dyspozycja naszych zawodników wskazuje na to, że również tym razem zobaczymy polski duet na podium. Para Grzegorz Fijałek i Michał Bryl wywalczyła srebro w World Tour Itapema, a nie tak dawno także brąz w Ostravie. Z kolei Maciej Rudol i Jakub Szałankiewicz wygrali turniej w Aydin.

W Warszawie można się spodziewać wysokiego poziomu sportowego, bo turniej wypada niedługo przed mistrzostwami świata w Hamburgu. Cieszymy się, że do Polski zawsze przyjeżdżają topowe siatkarki i topowi siatkarze świata. Szanują polską organizację, polską federację i polskich kibiców, wszystko co jest związane z siatkówką plażową w Polsce. Tutaj na Moncie, która jest centrum miasta, centrum stolicy europejskiej nad naszą piękną Wisłą, ma to wszystko dodatkowe atuty. Zapraszam wszystkich na turniej i do kibicowania polskim parom - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Jacek Kasprzyk.

W poniedziałek 10 czerwca po godz. 15 będziemy mieć dla Was bilety VIP na dni 14.06, 15.06, 16.06. Jeśli chcecie zobaczyć na żywo mecze siatkarzy i siatkarek, dzwońcie 12 20000 14.

Na boiskach Monta Beach Volley Club zobaczymy wiele polskich par. To: Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, Piotr Kantor i Mariusz Prudel (zastąpił Bartosza Łosiaka), a także Jakub Szałankiewicz i Maciej Rudol, którzy w turnieju głównym zagrają dzięki dzikiej karcie. Nadal nie jest pewna sytuacja tej drugiej dwójki. Bartosz Łosiak robi wszystko, by móc wystąpić w turnieju, jednak jego uraz z Itapemy, którego nabawił się w półfinale był poważny i zawodnik może nie zdążyć. W kwalifikacjach wystąpią Miłosz Kruk i Dominik Poznański. Pary rezerwowe to: Martin Chiniewicz i Michał Korycki, Mikołaj Miszczuk i Mateusz Florczyk, a także Mateusz Lesiecki i Oskar Kutyba. W turnieju siatkarek od "main draw" zmagania rozpoczną: Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek, Monika Brzostek i Aleksandra Wachowicz oraz Martyna Kłoda i Agata Ceynowa (dzika karta). Od kwalifikacji do turnieju głównego zawody nad Wisłą rozpoczną duety Jagoda Gruszczyńska/Aleksandra Gromadowska oraz Marta Duda/Marta Łodej. Na liście par rezerwowych znalazły się: Patrycja Jundziłł/Klaudia Perowicz, Kinga Legieta/Aneta Kaczmarek i Aleksandra Stadnik/Zuzanna Herrmann.

Rywalizacja na boiskach Monta Beach Club rozpocznie się od wtorku. W środę odbędą się kwalifikację par żeńskich i męskich. W czwartek rozpocznie się turniej World Tour. W piątek poznamy pary, które zagrają w półfinale turnieju kobiet, w sobotę rozegrane zostaną m.in. ćwierćfinały mężczyzn i spotkania w strefie medalowej siatkarek. Cały turniej zakończy się w niedzielę.

Między meczami kibice będą mogli skorzystać z licznych atrakcji. Podczas tegorocznej edycji turnieju skoncentrowaliśmy się w dużej mierze na strefie eventowej, by wyjść do społeczności warszawskiej z różnymi atrakcjami i poprzez aktywności związane z relaksem i zabawą zwiększać zainteresowanie siatkówką plażową. Zorganizujemy piknik rodzinny z wieloma różnorodnymi atrakcjami dla naszych gości, w tym darmowymi wycieczkami statkiem po Wiśle. Teren pikniku jest otwarty dla wszystkich warszawiaków. Podczas trwania turnieju pod Mostem Łazienkowskim ulokowana zostanie strefa gastronomiczna z modnymi i rozpoznawalnymi foodtruckami. Zapraszamy całe rodziny codziennie od 12 do 16 czerwca - będzie można kibicować najlepszym na świecie siatkarkom i siatkarzom plażowym, a przy okazji miło spędzić czas i wypocząć nad Wisłą - zachęca w rozmowie z portalem PZPS Piotr Kamiński, współwłaściciel Monta Beach Volley Club.