Mistrz kontra wicemistrz, czyli Zaksa kontra Projekt Warszawa. Dwie najlepsze siatkarskie drużyny minionego sezonu Plus Ligi zagrają o Superpuchar Polski siatkarzy. Ekipa ze stolicy przygotowuje się do tego spotkania, choć oficjalnie nie ma jeszcze nowego sponsora. Po kłopotach Onico, stołeczni siatkarze musieli pogodzić się z zakończoną współpracą z ówczesnym sponsorem. Nowy ma zostać ogłoszony przed środowym spotkaniem. Spotkanie ma też dodatkowy smaczek. Piotr Łukasik, który jeszcze kilka tygodni temu był zawodnikiem Warszawy, jest już siatkarzem Zaksy. Jak podchodzi do meczu z niedawnymi kolegami z parkietu? O tym z zawodnikiem Kędzierzyna-Koźla rozmawiał Wojciech Marczyk.

