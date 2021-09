"Po ciężkim turnieju i lekkim psychicznym dołku po igrzyskach drużyna potrafiła się odbudować. W końcu w półfinale do sukcesu zabrakło kilku piłek. Medal mistrzostw Europy jest sukcesem" - powiedział RMF FM prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. W rozmowie z naszym dziennikarzem Wojciechem Marczykiem szef PZPS-u podsumował ostatnie wyniki reprezentacji. Nie zabrakło także tematu wyborów nowych władze związku, które odbędą się już za tydzień. Jacek Kasprzyk odpowiadał też na pytanie dotyczące systemu szkolenia w naszym kraju.

Polacy w zakończonych wczoraj mistrzostwach Europy zdobyli brązowy medal. W decydującym spotkaniu biało-czerwoni pokonali Serbię 3:0. W sobotę w półfinale ulegliśmy Słowenii, ale mimo tej porażki potrafiliśmy się zmobilizować na "mały finał". Taką postawę Polaków docenił w rozmowie z RMF FM Jacek Kasprzyk - prezes PZPS-u.

Na pewno jest niedosyt, ale jest też szczęście, że mamy ten medal. To jest koniec bardzo ciężkiego sezonu. Trzy bardzo duże imprezy w specyficznych warunkach. Począwszy od Rimini, gdzie na Lidze Narodów drużyna spędziła 40 dni. Po krótkiej przerwie zgrupowanie i wyjazd na igrzyska, gdzie znów było funkcjonowanie w zamknięciu. Powrót z Igrzysk, tydzień wolnego i znowu trening. Bardzo wyczerpujący sezon i fizycznie i psychicznie - tłumaczył.

Prezes Kasprzyk opowiedział także o możliwej przyszłości trenera biało-czerwonych Vitala Heynena.

Kontrakt obowiązuje do 30 września. Ten kontrakt nie będzie automatycznie wydłużony. Przed nami wybory nowych władz związku i nowy zarząd będzie chciał podjąć decyzję dotyczącą nowego trenera reprezentacji. W trakcie sezonu nie rozmawialiśmy na ten temat z zawodnikami, czy wszyscy chcą kontynuować grę w kadrze. Cieszy, że po nieudanych igrzyskach potrafili się zmobilizować i przed swoją publicznością zdobyć medal - zauważył.

Przed nami wybory nowych władz związku. Czy powinny one przyjrzeć się systemowi szkolenia w naszym kraju? W ostatnich latach liczba dzieci trenujących siatkówkę wzrosła, ale to nie koniec tego procesu - przekonywał w RMF FM prezes Jacek Kasprzyk.

Dalej cały czas musimy tworzyć bazę, podstawę. Im więcej dzieciaków na dole, tym lepsze możliwości selekcji. Oczywiście, trzeba też pewne rzeczy usprawnić. Trzeba dokształcić nauczycieli, trenerów. Od czterech-pięciu lat mamy swój własny egzamin na trenera Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ukończyło go około 1200 osób - opisywał Kasprzyk. W tym gronie są także znani zawodnicy i zawodniczki: Michał Winiarski, Marcin Wika, Dawid Murek, Daniel Pliński, Dorota Świeniewicz. Te papiery trenerskie zdobywają także nauczyciele. Dzieci dobrze przygotowane przez trenera czy nauczyciela będzie w przyszłości popełniało mniej błędów. Do tej pory egzamin był jedynie teoretyczny. Teraz będzie dołączona do tego także część praktyczna. Byli zawodnicy mogą być z tego zwalniani. Pozostali będą musieli przejść praktyczny egzamin - podsumował.