Uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej - podała lubelska policja. Nie ma osób poszkodowanych.

Służby w okolicach miejsca upadku niezidentyfikowanego drona w kolonii Majdan-Sielec. Do zdarzenia doszło w sobotę / Wojtek Jargiło / PAP

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że o godz. 5:40 w miejscowości Czosnówka (pow. bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - dodał.

Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.

Rzecznik zapytany, czy na policję trafiają inne zgłoszenia od mieszkańców woj. lubelskiego dotyczące fragmentów dronów odparł, że "wszystkie informacje sprawdzamy i na wszystkie zgłoszenie reagujemy".

Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego - poinformowała Komenda Główna Policji na platformie X. Lubelska policja podała też, że w Lublinie trwa sztab kryzysowy po tym, jak w Czosnówce odnaleziono uszkodzonego drona.

Jak się zachować w przypadku odnalezienia rosyjskich dronów lub ich fragmentów?

W przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów:

nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić - muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji,

nie podejmować żadnych działań na własną rękę, aż służby nie zabezpieczą terenu.