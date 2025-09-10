Uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej - podała lubelska policja. Nie ma osób poszkodowanych.
Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że o godz. 5:40 w miejscowości Czosnówka (pow. bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - dodał.
Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.
Rzecznik zapytany, czy na policję trafiają inne zgłoszenia od mieszkańców woj. lubelskiego dotyczące fragmentów dronów odparł, że "wszystkie informacje sprawdzamy i na wszystkie zgłoszenie reagujemy".
Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego - poinformowała Komenda Główna Policji na platformie X. Lubelska policja podała też, że w Lublinie trwa sztab kryzysowy po tym, jak w Czosnówce odnaleziono uszkodzonego drona.
W przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów:
- nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić - muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.
- każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji,
- nie podejmować żadnych działań na własną rękę, aż służby nie zabezpieczą terenu.