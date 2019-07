Robert Kubica zajął 10. miejsce w wyścigu o Grand Prix Niemiec. Niedzielny wyścig był szalony, a wszystko przez padający deszcz. Równie ciekawa była też komunikacja polskiego kierowcy ze swoim inżynierem wyścigowym Paulem Williamsem.

Robert Kubica / XPB / PAP/PA

Robert Kubica jako 12. przekroczył linię mety. Później jednak karę 30 sekund dostali obaj kierowcy Alfy Romeo: Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. To oznaczało, że Polak zdobył pierwszy w tym sezonie punkt dla Williamsa.

Wyścig o Grand Prix Niemiec był zdecydowanie najbardziej emocjonujący w tym roku. Deszcz i zmienne warunki atmosferyczne spowodowały, że kierowcy po kilka razy zjeżdżali do boksów. Nie brakowało także wypadków, samochodu bezpieczeństwa i dramatów faworytów.

W związku z wydarzeniami na torze bardzo istotna była strategia. Komunikacja kierowców z zespołami w tym przypadku odegrała kluczową rolę. Dialogi Kubicy z jego inżynierem wyścigowym Paulem Williamsem również pokazały kilka ciekawych rzeczy. Polak przede wszystkim udowodnił, że w pewnych kwestiach potrafi być stanowczy i postawić na swoim - pisze Onet.

Wykonujesz dobrą robotę jeśli chodzi o utrzymywanie odpowiedniej temperatury przednich opon - usłyszał w pewnym momencie polski kierowca.

Co myślisz o zjeździe do boksu i założeniu świeżego kompletu przed wznowieniem wyścigu? - dopytywał Kubica.

Później na dłuższą chwilę zapadła cisza. Polak w końcu jednak usłyszał odpowiedź: Przyglądamy się temu. Obecnie jesteśmy na torze wyżej od Strolla. 15. miejsce - komentował Williams.

Stary, nie myśl o pozycji na torze. Myśl o tym, jak dojechać do mety i zrobić to jak najszybciej - odparł z lekką ironią Polak. Skoro Stroll ma świeże opony, to wyprzedzi nas w ciągu dwóch zakrętów - dodał.

Przy kolejnym wyjeździe samochodu bezpieczeństwa, Kubica dostał informację, że zdublowane samochody mogą się oddublować. Myśl o pit stopie, który mamy teraz za darmo - apelował Kubica. OK, zjeżdżamy - natychmiast zareagował jego inżynier wyścigowy.

Ciekawa wymiana zdań nastąpiła także na 44. okrążeniu, a dotyczyła ona opon. Williams zapytał kierowcę o warunki na torze, na co Polak odpowiedział, że 80 procent toru jest sucha, a 20 mokra. Na pytanie, czy chce zmienić opony na slicki odpowiedział: Jadąc tym samochodem? Nie. Po dwóch okrążeniach jednak doszło do takiej zmiany.

Wszystko wskazuje na slicki - powiedział Kubica.

Jesteś pewny? Powtórz - usłyszał w odpowiedzi.

Tak. Musimy spróbować - odparł.

Później Polak wyprzedził Georga Russella, który popełnił błąd, ale w końcówce nie miał już szans utrzymać za sobą Lewisa Hamiltona.