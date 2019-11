Robert Kubica w przyszłym sezonie może pozostać przy Formule 1. Jak informuje portal GPToday.net, bitwę o Polaka wygrał zespół Racing Point. Krakowianin w nowym sezonie miałby być rezerwowym kierowcą tego teamu.

Robert Kubica / HOCH ZWEI / PAP/DPA

Kubica jakiś czas temu poinformował o odejściu z Williamsa wraz z końcem sezonu. Nie było wiadomo, czy zostanie przy F1. Według najnowszych doniesień ma zostać kierowcą rezerwowym Racing Point. Oznacza to, że będzie miał okazję do jeżdżenia bolidem w piątkowych treningach przed wyścigami w ramach Grand Prix, a także do testowania innowacji wprowadzanych przez team - pisze Onet.

Źródła, na które powołuje się GPToday.net poinformowały, że za jakiś czas Racing Point podpisze umowę z Kubicą. Zespół, którego założycielem jest Lawrence Stroll zakontraktował już dwóch podstawowych kierowców na sezon 2020. Zostali nimi Sergio Perez i Lance Stroll. Nie została jeszcze parafowana umowa z kierowcą testowym.