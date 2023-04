Blisko 90 załóg stawi się w Świdnicy na inauguracji rajdowego sezonu. W tym gronie jest 65 duetów zgłoszonych do rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i 21 załóg w rajdówkach sprzed lat, które powalczą w ramach mistrzostw historycznych. Zawody organizowane przez Automobilklub Sudecki odbędą się w dniach 22-23 kwietnia.

Rajd Świdnicki po raz siódmy w ciągu ostatniej dekady rozpoczyna sezon krajowego czempionatu. Zawody, organizowane do 2010 roku pod nazwą Rajd Elmot, są obecne w kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski już od 45 lat.

Trasa tegorocznej edycji rajdu składa się z 13 odcinków specjalnych o łącznej długości 132,6 km wytyczonych na asfaltowych drogach w Górach Sowich i Górach Wałbrzyskich, a także na ulicach Świdnicy. Cztery oesy zaplanowano na sobotę, 22 kwietnia, w tym również dwa przejazdy nieco ponad 3-kilometrowej próby w Świdnicy. W niedzielę, zawodników czeka dziewięć odcinków specjalnych.



Grzyb przed szansą na piąty triumf

12 załóg przywiezie do Świdnicy rajdówki klasy R5/Rally2, czyli najszybsze i najbardziej zaawansowane samochody, jakimi można rywalizować w rajdach w Polsce. Wśród nich są zdecydowani faworyci 51. Rajdu Świdnickiego, czyli Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo). Grzyb wielokrotnie stawał na podium tej imprezy, w tym cztery razy na najwyższym stopniu. W tym roku wrocławianin powalczy o swój piąty triumf w Rajdzie Świdnickim, czym może wyrównać rekord niezapomnianych mistrzów - Mariana Bublewicza i Janusza Kuliga. Zadanie Grzybowi może nieco ułatwić nieobecność Kacpra Wróblewskiego i Toma Kristenssona. Wróblewski, który w duecie z Jakubem Wróblem wygrał dwie poprzednie edycje Rajdu Świdnickiego, nie zgłosił się do inauguracyjnej rundy RSMP. Z kolei Szwed - ubiegłoroczny mistrz Polski - wraz ze swoim pilotem Andreasem Johanssonem zdecydował się na rywalizację w mistrzostwach Europy.



Samochodami najwyższej klasy dysponować będą także inni kierowcy, którzy mają na swoim koncie podium wywalczone na oesach wokół Świdnicy, czyli Maciej Lubiak (pilot: Grzegorz Dachowski, Skoda Fabia Rally2 evo) oraz Sylwester Płachytka (pilot: Jakub Gerber, Skoda Fabia Rally2 evo). Najpopularniejszą konstrukcją w klasie R5/Rally2 jest Skoda Fabia, którą wystartuje sześć załóg. Dwie pojadą Citroenami C3 Rally 2 (Tochowicz/Białowąs oraz Kotarba/Kotarba), a na trasie kibice zobaczą jeszcze takie samochody, jak Hyundai i20 R5 (Szeja/Szeja), Volkswagen Polo GTI R5 (Poloński/Sitek), Ford Fiesta Rally2 (Kołtun/Pleskot) i Citroen DS3 R5 (Marek Temple).



39 samochodów z napędem na cztery koła

Blisko połowa z 86 zgłoszonych załóg wystartuje mocnymi i widowiskowymi rajdówkami z napędem na wszystkie koła. W RSMP takimi konstrukcjami dysponować będzie 30 duetów, a pozostałe 9 to uczestnicy mistrzostw historycznych.



W Świdnicy pojawią się także Martins Sesks i Renars Francis, znani ze startów w mistrzostwach Europy. 23-letni Łotysz skorzysta ze Skody Fabii Rally2 Kit, czyli rajdówki z napędem 4x4, wyposażonej w zestaw przeróbek, które upodabniają czeski samochód do konstrukcji Rally2.

Ciekawie zapowiada się rywalizacja w klasie 3 (Rally3), do której dołączyli nowi zawodnicy. W poprzednim sezonie w tej kategorii regularnie rywalizowały dwie załogi, a w Rajdzie Świdnickim o zwycięstwo powalczy już sześć duetów. Każdy z nich dysponuje identycznym samochodem - Fordem Fiestą Rally3, co zwiastuje wyrównany pojedynek o zwycięstwo w klasie. Skonstruowana i budowana w krakowskim oddziale M-Sportu Fiesta Rally3 jest obecnie jest jedynym dostępnym obecnie samochodem tej kategorii. Do takiej rajdówki przesiada się m.in. 23-letni Piotr Parys, który utworzy załogę z doświadczonym Damianem Sytym.



Czołówka i nowe twarze w ośce

Pozostałe 36 zgłoszonych załóg to duety w samochodach z napędem na jedną - przednią lub tylną oś. Zabrakło wśród nich urzędujących mistrzów Polski w klasie 2WD, czyli Adama Sroki i Patryka Kielara, których starty zatrzymały problemy budżetowe. Na szybkich oesach wokół Świdnicy zdecydowanym kandydatem do zwycięstwa w "ośce" jest Jacek Sobczak. Kierowca, pilotowany przez Mateusza Pawłowskiego, dysponuje niezwykle mocnym Porsche 911 GT3, a swoje tempo potwierdził już rok temu wygrywając Rajd Świdnicki w klasie 2WD. O miejsca na podium powalczą także inni czołowi zawodnicy krajowej "ośki": Gracjan Predko i Michał Jurgała (Peugeot 208 Rally4), Grzegorz Bonder i Kamil Heller (Renault Clio Rally4), Błażej Gazda z Maciejem Mikuliszynem (Peugeot 208 Rally4) oraz Marek Nowak i Adrian Sadowski (Opel Corsa Rally4). Z wspomnianymi kierowcami zmierzy się również 23-letni Filip Pindel (pilot: Krzysztof Pietruszka, Peugeot 208 Rally4), który w poprzednim sezonie rywalizował w rundach mistrzostw Czech.



W gronie 21 załóg zgłoszonych w ramach HRSMP (mistrzostwa historyczne) jest aż 9 duetów w samochodach z napędem na wszystkie koła. Fordem Sierrą RS Cosworth wzorowanym na rajdówce Mariana Bublewicza pojadą Marek Suder i Marcin Kowalik - urzędującym mistrzowie Polski w rajdach historycznych. Start w Świdnicy zaanonsował także Robert Luty (pilot: Marcin Celiński, Subaru Legacy 4WD), który trzy razy sięgał po tytuł w klasyfikacji generalnej HRSMP.



Harmonogram 51. Rajdu Świdnickiego - 1. rundy RSMP 2023



Sobota, 22 kwietnia (4 odcinki specjalne, łącznie 27,45 km):

9:00-12:00 - odcinek testowy (6,9 km)

14:30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)

16:00 - OS 1: Świdnica - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (3,1 km)

16:20 - OS 2: Świdnica - Dziećmorowice - Puchar Dziećmorowic, 12,4 km)

17:00 - OS 3: Walim - Rościszów (8,85 km)

18:27 - serwis A: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

19:00 - OS 4: Świdnica - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (3,1 km)

19:15 - serwis B: Stadion OSiR, Świdnica (45 min.)

Niedziela, 23 kwietnia (9 odcinków specjalnych, łącznie 105,15 km)

7:00 - serwis C: Stadion OSiR, Świdnica (15 min.)

8:18 - OS 5: Ludwikowice - Kamionki (14,1 km)

9:02 - OS 6: Rościszów - Walim (8,45 km)

9:36 - OS 7: Dziećmorowice - Świdnica (12,5 km)

10:13 - serwis D: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

11:46 - OS 8: Ludwikowice - Kamionki (14,1 km)

12:30 - OS 9: Rościszów - Walim (8,45 km)

13:04 - OS 10: Dziećmorowice - Świdnica (12,5 km)

13:41 - serwis E: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

15:14 - OS 11: Ludwikowice - Kamionki (14,1 km)

15:58 - OS 12: Rościszów - Walim (8,45 km)

16:32 - OS 13: Dziećmorowice - Świdnica (Power Stage, 12,5 km)

18:00 - ceremonia zakończenia zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)