Trwa samochodowy Rajd Śląska, do którego zgłosiło się ponad 100 załóg. Kierowcy startują w trzech kategoriach.

Oficjalny start rajdu odbył się w piątek wieczorem w Mysłowicach. Potem kierowcy ścigali się na dwóch odcinkach specjalnych: w Mikołowie oraz w rejonie Stadionu Śląskiego. W sobotę będą rywalizować w Kiczycach, Jastrzębiu-Zdroju,Warszowicach i Suszcu. Zakończenie rajdu odbędzie się wieczorem w Żorach.

Ustawienie rampy startowej właśnie w Mysłowicach nie było przypadkowe. To właśnie tam sto lat temu zaczęło się I Powstanie Śląskie.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Start Rajdu Śląskiego

Bazą rajdu jest Stadion Śląski. To tam kibice mogą z bliska zobaczyć pracę mechaników, którzy przygotowują samochody do startu.

Marczyk i Gospodarczyk najszybsi w piątek

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk byli najszybsi na obu piątkowych odcinkach specjalnych Rajdu Śląska i przed sobotnimi odcinkami specjalnymi mają już prawie 7 sekund przewagi nad rywalami.

Kochamy adrenalinę. Myślę, że każdy z nas uwielbia szybką jazdę samochodem. Gdy tylko widzę, że jest 5 sekund do startu, na mojej twarzy pojawia się uśmiech i cieszę się, że właśnie w tym momencie, na tym odcinku specjalnym będę robił to, co w życiu kocham - powiedział nam lider rajdu Mikołaj Marczyk.