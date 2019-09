Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk byli najszybsi na obu piątkowych odcinkach specjalnych Rajdu Śląska i przed sobotnimi oesami mają już prawie 7 sekund przewagi nad rywalami. Tomasz Kasperczyk i Damian Syty – druga załoga pretendująca do tytułu mistrzowskiego zajmuje drugą pozycję, ex-aequo z Maciejem Lubiakiem i Michałem Trelą.

Polska załoga Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, zdj. ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Na starcie Rajdu Śląska stanęło 51 załóg w tym dziesięć w najmocniejszych maszynach klasy R5. Rajd rozpoczął się ceremonią startu na placu Wolności w Mysłowicach. Właśnie w tym mieście sto lat temu miały miejsce wydarzenia, które zapoczątkowały I Powstanie Śląskie. Rajd Śląska jest częścią obchodów 100-lecia tych zrywów.

Rywalizacja rozpoczęła się 1,9-kilometrowym oesem w centrum Mikołowa. Na tej miejskiej trasie najszybsza była Škoda Fabia R5 Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Załoga polskiego teamu czeskiej marki pokonała o 3,5 s Macieja Lubiaka i Michała Trelę w Hyundaiu i20 R5. Trzeci był główny rywal Marczyka w walce o mistrzostwo Polski - Tomasz Kasperczyk pilotowany przez Damiana Sytego (Ford Fiesta R5, +3,8 s).



Odcinek pod Stadionem Śląskim w tym roku był rozgrywany jako Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich. Trasa tej próby została zmieniona, by dodać do niej kilkukrotny widowiskowy objazd beczki przed trybunami dla widzów. Najlepszy czas na tym oesie ponownie zanotował Miko Marczyk. Kierowca z Łodzi pokonał o 2,1 s Kacpra Wróblewskiego i Jacka Spentanego (Hyundai i20 R5). Trzeci, ze startą 3 s. był Kasperczyk.



Po dwóch oesach liderem rajdu jest Marczyk, wyprzedzający o 6,8 s Lubiaka i Kasperczyka (ex aequo). Czwarty jest Wróblewski (+8,5 s), a piątą pozycję zajmują Łukasz i Tomasz Kotarbowie (Citroën C3 R5) (+ 9,2 s). Wśród aut z napędem na przednią oś w piątek najszybsi byli Dariusz Poloński i Łukasz Sitek jadący Fiatem 124 Abarth klasy Open 2WD. Mistrz Polski z 2015 r., a na co dzień mieszkaniec Mikołowa, Łukasz Habaj tym razem startował Fiatem Seicento Abarth - samochodem, którym jeździł na początku swojej kariery. Pilotowany przez Wojciech Włodka kierowca zajął dopiero 28. lokatę.



W sobotę zawodnicy mają do pokonania dziesięć odcinków specjalnych na południe od Mikołowa i Żor. Zmagania rozpocznie OS 3 Kiczyce 1 (11,90 km), którego start zaplanowano na godzinę 8:25. Finałową próbą będzie Power Stage Suszec (10,40 km). Start o 18:05.



Rajd Śląska 2019 - klasyfikacja generalna po OS 2:



1. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia R5) 2:43,9 s

2. Maciej Lubiak/Michał Trela (Hyundai i20 R5) +6,8 s

=. Tomasz Kasperczyk/Damian Syty (Ford Fiesta R5) +6,8 s

4. Kacper Wróblewski/Jacek Spentany (Hyundai i20 R5) +8,5 s

5. Łukasz Kotarba/Tomasz Kotarba (Citroen C3 R5) +9,2 s

6. Sylwester Płachytka/Jacek Nowaczewski (Škoda Fabia R5) +11,0 s

7. Zbigniew Gabryś/Robert Hundla (Hyundai i20 R5) +12,4 s

8. Daniel Chwist/Kamil Heller (Hyundai i20 R5) +12,7 s

9. Jakub Greguła/Grzegorz Dachowski (Subaru Impreza STI) +13,7 s

10. Dariusz Poloński/Łukasz Sitek (Fiat Abarth 124 Rally) +14,4 s