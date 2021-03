Buteleczka po pierwszej szczepionce przeciwko koronawirusowi, którą podano w Stanach Zjednoczonych, trafiła do Narodowego Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie - poinformowały władze tej placówki.

Historyczny moment zaszczepienia Sandry Lindsay przeciw Covid-19 preparatem produkcji Pfizer-BioNTech / SHANNON STAPLETON / POOL / PAP/EPA

W buteleczce znajdował się preparat opracowany wspólnie przez amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer i niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech.

Pierwszą osobą zaszczepioną w USA przeciwko koronawirusowi była pielęgniarka Sandra Lindsay. 14 grudnia 2020 roku, w Nowym Jorku, podano jej z tej buteleczki pierwszą dawkę szczepionki.



To niewielkie szklane naczynie będzie częścią dużej ekspozycji poświęconej historii medycyny. Na wystawie znajdą się m.in. sprzęt medyczny wykorzystywany do szczepień, strój ochronny Sandry Lindsay i jej szpitalny identyfikator.



Te historyczne przedmioty dokumentują przede wszystkim nadzieję milionów ludzi, że można przetrwać kryzys spowodowany przez koronowirusa - powiedziała szefowa waszyngtońskiego muzeum Anthea Hartig.



Z powodu pandemii Narodowe Muzeum Historii Amerykańskiej jest obecnie zamknięte, ale cały czas przygotowuje się do ponownego otwarcia, już z nową ekspozycją poświęconą historii medycy, w tym także walce z epidemią koronawirusa.