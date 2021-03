Seniorzy między 60. a 64. rokiem życia od dziś mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952-1956, które dotychczas tego nie zrobiły. Rejestracja SMS i przez internet jest dostępna od północy, natomiast przez infolinię 989 od godziny 6 rano.

Punkt szczepień przeciwko Covid-19 na terenie szpitala tymczasowego na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk w poniedziałek zaapelował o rejestrowanie się na szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Zapewniał, że jest on bezpieczny i rekomendowany przez lekarzy. Gorąco namawiamy i apelujemy do wszystkich o rejestrację do szczepień, w tym szczepień wykonywanych szczepionką firmy AstraZeneca, bo jest to naprawdę wyraz odpowiedzialności nie tylko za siebie; to jest nie tylko droga do uniknięcia zakażenia, bądź ciężkiego przebiegu choroby, ale jest to też wyraz odpowiedzialności za naszych najbliższych - podkreślił.

Zapisu na szczepienie można dokonać na cztery sposoby

Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22-62-62-989. Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, bo seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to zrobi, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.



Druga droga to e lektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie.



Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. TU ZNAJDZIESZ LISTĘ PUNKTÓW SZCZEPIEŃ>>>



Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie - należy wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa proces rejestracji.



"Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS-a, oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień" - zaznaczono.



Po zarejestrowaniu na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie o niej. Należy jednak pamiętać, aby nie odpowiadać na SMS-a z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zweryfikować należy go na stronie gov.pl/szczepimysie.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

W Polsce podano dotąd 5 026 182 dawki szczepionki przeciw COVID-19 - 3 242 462 pierwszej i 1 783 720 drugiej - wynika z poniedziałkowego zestawienia zamieszonego na rządowej stronie gov.pl.



Po iniekcjach zgłoszono 5099 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.



Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano w sumie 6335 dawek.



Z raportu wynika także, że do naszego kraju trafiło łącznie 6 510 680 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono 5 403 630 dawek.

W Europie dopuszczone są do użytku trzy rodzaje preparatów

Na rynku unijnym dopuszczone są obecnie trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA - firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc.

Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.