Ministerstwo Zdrowia dzisiaj przed południem ogłosi, że w Polsce podawana będzie piąta dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi - dowiedział się nasz reporter. Konferencja prasowa na ten temat ma odbyć się około 11:30 w Gdańsku.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prawo do piątej dawki przypominającej zyskają osoby z grup ryzyka, czyli pacjenci z obniżoną odpornością, na przykład przyjmujący leki immunosupresyjne i dializowani z powodu choroby nerek, a także osoby, które skończyły sześćdziesiąt lat i pracownicy ochrony zdrowia.

Podawanie w Polsce piątej dawki szczepionki już 16 lutego rekomendowała złożona z ekspertów, wśród nich nie tylko lekarzy, rządowa Rada ds. Covid-19. Specjaliści przyznali, że prawo do piątej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi należy dać grupom ryzyka, wśród nich osobom, które skończyły 60 lat, pacjentom z obniżoną odpornością, pracownikom systemu ochrony zdrowia oraz osobom szczepionym poprzednimi wersjami preparatu, niedopasowanymi do wariantu Omikron. Część ekspertów przewiduje, że jesienią może być już dostępna jedna szczepionka, zarówno przeciwko Covid-19, jak i przeciwko grypie, czyli preparat dwa w jednym.

Zainteresowanie szczepieniami przeciwko Covid-19 w ostatnich tygodniach maleje. Po czwartą dawkę szczepionki zgłosiło się około ośmiu procent naszej populacji. Jednego dnia w Polsce wykonywanych jest średnio około tysiąca szczepień. Na przykład przedwczoraj w środę w całym województwie opolskim przez cały dzień po szczepionkę zgłosiły się dwie osoby. A w całym województwie lubuskim dokładnie cztery osoby.

W szpitalach w całej Polsce jest obecnie około dwóch i pół tysiąca pacjentów zakażonych koronawirusem.

Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony

Dzisiaj resort zdrowia potwierdzi też, że przedłuża stan zagrożenia epidemicznego co najmniej do końca kwietnia. W praktyce ma to przede wszystkim znaczenie administracyjne. Jeszcze o co najmniej miesiąc przedłużona będzie ważność dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności. Samorządowe komisje zaczną orzekać na nowo dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Przedłużenie tego stanu oznacza też, że co najmniej do maja zarządy gmin i powiatów będą mogły zbierać się w formie zdalnej.