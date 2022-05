Tylko jeden na ośmiu uprawnionych do tego seniorów w wieku 80+ przyjął do tej pory czwartą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi - dowiedział się nasz reporter w Ministerstwie Zdrowia. Prawo kolejnej dawki przypominającej te osoby mają dokładnie od miesiąca.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przez ostatni miesiąc z drugiego szczepienia przypominającego skorzystało ponad 52 tysiące seniorów w wieku 80+. Kolejne 57 tysięcy jest zarejestrowanych na szczepienie.

Prawo do kolejnej dawki ma ponad 400 tysięcy osób w wieku 80+.

Specjaliści komentują, że niewielkie zainteresowanie kolejnymi dawkami preparatu to efekt dobrej sytuacji epidemicznej, gdy teraz o szczepieniach mówi się mało. To z kolei powoduje często brak informacji, że jest możliwość przyjęcia kolejnej dawki szczepionki. Na ten powód wskazują seniorzy, których nasz reporter spotkał w Warszawie. Nie mam informacji, muszę zapytać w przychodni. Wydawało mi się, że jak mam trzy dawki, to już wystarczy - przyznawali seniorzy w wieku 80+.

Po czwartą dawkę mogą zgłaszać się seniorzy, u których od poprzedniego szczepienia przeciwko koronawirusowi minęło co najmniej pięć miesięcy.

Kto jeszcze może przyjąć kolejną dawkę szczepionki?

Prawo do kolejnej, najczęściej czwartej, dodatkowej dawki mają też osoby z obniżoną odpornością, czyli między innymi osoby przyjmujące leki immunosupresyjne i dializowani z powodu choroby nerek.