Tylko co piąty 17-latek został zarejestrowany na szczepienie przeciw Covid-19. Wśród 16-latków zarejestrowanych jest kilkakrotnie mniej - podaje "Gazeta Wyborcza".

(zdjęcie ilustracyjne) / GUSTAVO AMADOR / PAP/EPA

"Gazeta Wyborcza" przypomina, że rodzice mogą rejestrować na szczepienia 16- i 17-latków od poniedziałku 17 maja. Od tego momentu do dziś zgłosiło się 26 530 szesnastolatków. A ponieważ wszystkich jest 356,6 tys., to odsetek zarejestrowanych wynosi niecałe 7,5 proc. Nieco lepiej jest w grupie 17-latków - do szczepienia zgłosiło się 21 proc. (74 tys. z 350 tys.).

Mniej więcej tyle samo co 16- i 17-latków żyje w Polsce 18-latków. Oni mogli zapisywać się na szczepienia sami już od 10 maja. Jak dotąd zrobiło to niecałe 78 tys., czyli ok. 22 proc. - czytamy w "GW".

Szczepienie dzieci przeciw Covid-19

W najbliższych dniach EMA, czyli Europejska Agencja Leków, ma wydać decyzję o dopuszczeniu szczepionki Pfizera dla dzieci w wieku 12-15 lat.

Rząd już planuje wielką akcję szczepienia dzieci przeciwko koronawirusowi. Od września podawanie szczepionek ma się odbywać w szkolnych gabinetach lekarskich - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

Szczepienia mają być dobrowolne.

Tyle, że rodzice unikną całej procedury rejestracyjnej i wizyty z dziećmi w punktach szczepień. Wystarczy deklaracja złożona w szkole.

Szczepienia jeszcze młodszych dzieci - poniżej 12. roku życia - to bardziej odległa sprawa. Dopiero trwają badania kliniczne, a decyzji dopuszczającej szczepienia dzieci od 6. miesiąca życia można spodziewać się na jesieni.

Większość Polaków zaszczepiłaby własne dzieci przeciwko Covid-19

Sondażownia United Surveys w ostatnim badaniu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawej" spytała Polaków o to, czy gdyby istniała taka możliwość, zaszczepiliby własne dzieci przeciw Covid-19.

68,7 proc. ankietowanych odpowiedziała twierdząco (42 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 26,7 proc. "raczej tak"). Na takie rozwiązanie nie zdecydowałoby się 22,7 proc. uczestników badania, z czego 13,7 proc. osób jest zdecydowanych, że nie zaszczepiłoby swojego dziecka przeciw Covid-19.

Pomysł zaszczepienia dzieci cieszy się większą popularnością wśród mężczyzn (45 proc. jest zdecydowanie na tak wobec 40 proc. kobiet). Sondaż pokazuje, że najwięcej zwolenników zaszczepienia własnych potomków jest w grupie wiekowej 40-49 lat (58 proc.), a sceptycznie do takiego rozwiązania podchodzi niemal co trzeci trzydziestolatek (31 proc. osób w grupie 30-39 lat).

8,7 proc. ankietowanych jest niezdecydowana.

