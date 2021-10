Do polskich sądów zaczęły trafiać sprawy za nieodbyte szczepienia i negatywne testy – informuje wtorkowa "Rzeczpospolita". Chodzi o przestępstwa z art. 270 § 1 kodeksu karnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

"Zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19 w 24 h bez szczepienia". "Negatywny wynik testu na Covid-19 w 24 h. Bez wychodzenia z domu". Ogłoszenia takiej treści bez trudu można znaleźć w internecie. Ceny od 250 do nawet 500 zł. Gazeta podaje, że chętnych nie brakuje i stwierdza, że to "śliski interes".

"Rz" informuje, że przybywa aktów oskarżenia w takich sprawach. Prowadzone są postępowania dotyczące wystawiania certyfikatów potwierdzających zaszczepienie w zamian za korzyść majątkową oraz oszustw związanych z ofertami sprzedaży środków ochronnych w postaci masek, rękawic, substancji dezynfekujących i testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, a także sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu testów i maseczek niespełniających wymaganych standardów - informuje Bogdan Święczkowski z Prokuratury Krajowej.



W połowie września informował on Sejm o dwóch aktach oskarżenia w takich sprawach. Teraz zaczyna ich być więcej.



"Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim tylko w 2021 r. wysłała do sądów 119 aktów oskarżenia. Chodzi o przestępstwa z art. 270 § 1 kodeksu karnego" - informuje "Rz" Stanisław Orzeł, prokurator rejonowy.