"Planujemy, że wieczorem będzie podpisane rozporządzenie dotyczące szczepienia przeciwko Covid-19 osób w wieku 16+" - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu poinformował również, kiedy rozpocznie się rejestracja dla osób niepełnoletnich.

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia 2020 roku / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Rzeszowie zapowiedział, że według wstępnego planu wieczorem zostanie podpisane rozporządzenie dotyczące szczepienia przeciwko Covid-19 nastolatków powyżej 16. roku życia.



W tej chwili został uruchomiony obieg, czyli wszystkie części rządu wypowiadają się na temat kształtu rozporządzenia, bo to jest rozporządzenie całej Rady Ministrów - przekazał.



W niedzielę chcemy udostępnić nowy formularz, bo ten formularz dla dzieci, czyli dla osób w tej granicy 16-18 lat, musi mieć dodatkowy element w postaci zgody rodziców i tam jest osobna sekcja poświęcona właśnie tej zgodzie, gdzie trzeba wpisać podstawowe dane i po prostu przedstawić informacje o zgodzie - dodał polityk.



Kiedy rejestracja?

Adam Niedzielski poinformował również, że od poniedziałku planowane jest uruchomienie rejestracji na szczepienia przeciw Covid-19 dla grupy 16+.



Wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę Ministerstwa Zdrowia i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia - i oczywiście w poniedziałek się zarejestrować - zaznaczył.



Na konferencji prasowej poruszona została także kwestia szczepień niepełnoletnich w obecności rodziców.



Zasady udzielenia świadczeń dla osób powyżej 16. roku życia są takie, że muszą posiadać zgodę rodziców, ci natomiast nie muszą towarzyszyć bezpośrednio przy szczepieniu - poinformował Niedzielski.

Ponad 4,2 mln osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 w Polsce

W Polsce podano już 15 144 771 dawek szczepionek przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych jest 4 241 956 osób - wynika z rządowego zestawienia na stronie gov.pl.



W Polsce zutylizowano od początku trwania akcji szczepień przeciw Covid-19 - od 27 grudnia 2020 roku - 13 495 dawek. Zgłoszono również 8209 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.





Łącznie do Polski dostarczono dotąd 17 158 810 dawek szczepionek, 16 497 170 z nich trafiło już do punktów szczepień.



Na rynku unijnym dopuszczono do tej pory do szczepień przeciw Covid-19 cztery preparaty. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki.

