Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych mocno ogranicza dostawy szczepionki Johnson & Johnson przeciw Covid-19 – mimo że w kolejce do jej przyjęcia czekają tysiące Polaków. W konsekwencji punkty szczepień będą musiały odmówić im szczepienia w umówionych wcześniej terminach. Co więcej – jak donosi reporter RMF FM Mateusz Chłystun – placówki nie mogą również zaproponować innych terminów: nie wiadomo bowiem na razie, kiedy preparaty J&J dotrą do nich w zamówionej wcześniej liczbie.

