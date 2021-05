Rosyjska szczepionka przeciw Covid-19 Sputnik V najprawdopodobniej będzie stosowana na Słowacji od czerwca - zapowiedział w środę minister zdrowia Vladimir Lengvarsky. Jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, by włączyć ten preparat do programu szczepień.

Zdj. ilustracyjne / CHAMILA KARUNARATHNE / PAP/EPA

Mamy podpisaną ostateczną opinię, czyli zgodę na jej wykorzystanie, przez stronę rosyjską. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty szczepionki staną się naszą własnością - powiedział minister.

Lengvarsky wskazał, że do uporządkowania są jeszcze sprawy związane z logistyką i punktami szczepień, co ma zająć dwa tygodnie. Minister stwierdził, że zgodę na wykorzystanie rosyjskiej szczepionki podpisze po ostatnich uzgodnieniach z władzami kraju. Sputnik V ma być przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 lat.

Powiedział również, że Państwowy Instytut Kontroli Leków nie ma już żadnych zastrzeżeń do preparatu. Chociaż Słowacja nie otrzymała od strony rosyjskiej wszystkich dokumentów, uzyskała je z innych źródeł, a jakość szczepionki potwierdziły badania w węgierskich laboratoriach - przekazał Lengvarsky.

Zdaniem ministra zdrowia obywatele Słowacji powinni móc wybrać, którym preparatem będą zaszczepieni. Będziemy dążyć do tego, aby mieli swobodny wybór szczepionek, także tych niezarejestrowanych (przez Europejską Agencję Leków - PAP) - zapowiedział minister zdrowia.

Sprowadzenie na Słowację w marcu 200 tys. dawek szczepionki Sputnik V przez ówczesnego premiera Igora Matovicza bez poinformowania prezydent Zuzany Czaputovej oraz partnerów z koalicji rządowej doprowadziło do rezygnacją Matovicza ze stanowiska premiera.