Łącznie do Polski dotarło 1 mln 257 tys. 300 dawek szczepionki przeciwko Covid-19 - poinformował w poniedziałek prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Zdj. ilustracyjne / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Prezes ARM poinformował na konferencji prasowej, że do poniedziałku łącznie do Polski dotarło 1 257 300 dawek szczepionki.

Dodał też, że obecnie nadal przyjmowane są zgłoszenia punktów sczepień, które realizują rozpoczęte w poniedziałek szczepienia pacjentów DPS-ów.

Wyjaśnił, że przypadku sczepień w DPS-ach zaplanowano zamówienia na 120 tys. dawek szczepionki. W związku z tym, że w jednej dostawie może być minimalna liczba dawek preparatu wynosząca 90 szt., a zdarzają się DPS-y, w których jest tylko 40 pensjonariuszy, zespoły szczepiące mieszkańców tych placówek będą też prowadzić szczepienia dla grupy 0.

Dziś rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS, czyli ok. 70 tys. osób.

Aby otrzymać szczepionkę, mieszkańcy DPS-ów nie będą musieli opuszczać placówek. Będą do nich kierowane mobilne punkty szczepień. Będą to punkty z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które opiekują się danym domem, a w przypadku braku POZ, będzie to mobilny punkt ze szpitala węzłowego.

Zgodnie z przewidywaniami szczepienia w DPS-ach mają zakończyć się w piątek 22 stycznia.

W lutym Pfizer zwiększy dostawy

Kuczmierowski dodał, że przyszłe dostawy Pfizera - będące na razie ograniczone - mają być znacznie większe niż do tej pory. Padają nawet deklaracje rzędu dwukrotnie lub czterokrotnie wyższych. Nie wiemy na ile są to fakty, nie chcielibyśmy niepotrzebnie rozbudzać naszych wyobraźni - zaznaczył.

Natomiast jesteśmy przygotowani nawet na pięciokrotne wzrosty tych dostaw, bo ten system, który w tej chwili jest przygotowany - on spokojnie obsłuży takie ilości dawek, które mogłyby trafiać do Polski, ale odpowiedzialnie możemy mówić tylko o horyzoncie do połowy lutego i dzisiaj wiemy, że jest to 360 tys. mniej niż było to deklarowane - podkreślił Kuczmierowski.

Poinformował, że "na tę chwilę mają tylko jeden e-mail, który potwierdza te dane i trwa oczekiwanie na ostateczny harmonogram i plany dostaw, które zostaną złożone poprzez Komisję Europejską".

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.