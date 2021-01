W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał Michała Dworczyka o harmonogram dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dostarczony przez firmę Pfizer. Pełnomocnik rządu ds. szczepień mówił, że rząd dysponuje rozpiską dostaw "do początku lutego". Do tego czasu szczepionek ma być dostarczanych mniej niż w ubiegłych tygodniach. Według Dworczyka, "dzisiejsza dostawa (preparatu - red.) jest w sposób zasadniczy mniejsza od dotychczasowych". Wynosiły one ok. 360 tysięcy dawek. "Kolejne dostawy mają być nieco mniejsze niż 360 tysięcy" - stwierdził gość RMF FM. "Po 15 lutego - i to jest deklaracja ustna - ma być tych szczepionek z kolei więcej" - stwierdził szef KPRM. Zastrzegł jednak, że "bardzo ostrożnie podchodzi do różnego rodzaju deklaracji składanych czy to ustnie czy to nawet oficjalnie". "One już wielokrotnie się zmieniały" - powiedział Dworczyk.

REKLAMA