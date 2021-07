Pięć razy po 50 000 zł i 60 hulajnóg elektrycznych jest do wygrania w środę, w ramach tygodniowych nagród dla osób zarejestrowanych od 12 do 18 lipca tego roku w loterii szczepionkowej. To już drugie losowanie. Takie same nagrody będzie można wygrać w 10. kolejnych tygodniowych losowaniach.

Strona internetowego konta pacjenta. Dzięki niemu można wziąć udział w Loterii Narodowego Programu Szczepień / Darek Delmanowicz / PAP

Drugie, z dwunastu tygodniowych losowań, odbędzie się w środę, 21 lipca, i dotyczyć będzie osób zarejestrowanych od 12 do 18 lipca br. w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania będzie pięć razy po 50 000 zł i 60 hulajnóg elektrycznych. Takie same nagrody będzie można wygrać w 10 kolejnych tygodniowych losowaniach, w tym jeszcze 28 lipca. Informacja o wygranej zostanie przekazana telefonicznie. Pierwsze tygodniowe losowanie odbyło się 14 lipca.



Oprócz nagród tygodniowych, w loterii są także nagrody natychmiastowe, miesięczne oraz nagroda finałowa.



Co 500. osoba biorąca udział w loterii wygra 200 zł, a co 2000. grający - 500 zł. Z kolei podczas każdego z 3 losowań miesięcznych można wygrać dwie wygrane w wysokości 100 000 zł oraz dwa samochody toyota corolla (łącznie sześć sztuk). Losowanie finałowe odbędzie się 6 października. Uczestnicy loterii zagrają wówczas o dwie nagrody po 1 mln zł każda, a także o dwa samochody toyota C-HR.



Wszystkie nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień są zwolnione od podatku dochodowego, czyli zarówno wygrane natychmiastowe (200 zł, 500 zł), jak i nagrody w postaci hulajnóg, samochodów czy gotówki (50 tys. zł, 100 tys. zł, a nawet 1 mln zł).

Kto może się zarejestrować?

Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw Covid-19. Mogą w niej brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, dokonały kompletnej procedury zaszczepienia i zarejestrowały się w loterii do 30 września br. Rejestracji można dokonać poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.



Jak informował Totalizator Sportowy (TS), zwycięzcy nagród codziennych (natychmiastowych) są o tym informowani przez organizatora, czyli TS - wiadomością SMS. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do loterii otrzymują SMS bezpośrednio z PKO BP zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu; wygraną można podjąć z bankomatów banku lub odebrać w każdej jego placówce.



W przypadku nagród o wyższej wartości, a takimi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy finałowe, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu wyśle do laureatów SMS, w którym zwycięzcy otrzymają link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody. Ponadto wyniki losowań można znaleźć na stronie internetowej loterii.



Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez organizatora na wygrane wynosi prawie 22 mln zł. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 52 tys. 796 sztuk.



Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej poświęconej Loterii Narodowego Programu Szczepień.



Zgodnie z regulaminem, nagrody wydawane są najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.



Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy, spółka, w której wszystkie udziały ma Skarb Państwa.