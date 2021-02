Liczba osób w Wielkiej Brytanii, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przekroczyła 20 milionów - ogłosił minister zdrowia Matt Hancock. Wielka Brytania jest liderem w Europie, jeśli chodzi o szczepienia.

Zdj. ilustracyjne / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

Jestem absolutnie zachwycony, że ponad 20 milionów ludzi zostało zaszczepionych w całej Wielkiej Brytanii - to absolutnie fantastyczny wynik. Chcę podziękować każdej osobie, która zgłosiła się po szczepionkę, ponieważ wiemy z coraz większą pewnością, że szczepionka chroni was, chroni wasze społeczności, a także jest drogą wyjścia z tej sytuacji dla nas wszystkich - powiedział Matt Hancock na zamieszczonym na Twitterze nagraniu wideo.







"BINGO! Wynik - ponad 20 000 000 osób dostało szczepionkę (pierwszą dawkę). Co za osiągnięcie w lutym 2021 roku. Co za zespół! Dumni, że możemy być z wami w tej drodze" - napisał z kolei Nadhim Zahawi, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za program szczepień przeciw Covid-19.



Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użycia szczepionkę firm Pfizer i BioNTech i od 8 grudnia zaczęła jej stosowanie, a na początku stycznia - również jako pierwsza - zaczęła podawać preparat opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca.



Do połowy lutego szczepionkę zaoferowano czterem pierwszym spośród dziewięciu grup priorytetowych, a zgodnie z obecnie obowiązującym planem do połowy kwietnia ma ona być dostępna dla pozostałych pięciu grup. To oznaczać będzie, że szczepionka będzie zaoferowana wszystkim osobom powyżej 50. roku życia, a także osobom poniżej tego wieku, które mają schorzenia zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania na Covid-19. Łącznie w tych dziewięciu grupach priorytetowych jest ok. 32 mln osób. W drugiej fazie, do końca lipca brytyjski rząd planuje zaoferować szczepionki wszystkim pozostałym dorosłym mieszkańcom kraju.