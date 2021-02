Premier Węgier Viktor Orban został zaszczepiony przeciw koronawirusowi preparatem chińskiej firmy Sinopharm. Nagranie wideo przedstawiające to wydarzenie zamieścił na swoim profilu na Facebooku.

Viktor Orban / Łukasz Gągulski / PAP

Na nagraniu widać, jak premierowi Orbanowi mierzona jest temperatura (dowiadujemy się, że ma 36,2 stopni), a następnie jest badany stetoskopem. Lekarz stwierdza, że premier jest w znakomitym stanie zdrowia, po czym zostaje mu wstrzyknięta chińska szczepionka.

Viktor Orban mówi później w nagraniu, że od chwili szczepienia pracuje w swojej siedzibie i nic mu nie jest. Niech państwo się nie boją. Atakuje trzecia fala i będzie silniejsza niż poprzednie dwie. Proszę o rejestrowanie się i szczepienie. To jedyna możliwa ochrona - podkreśla.



W piątek także prezydent Janos Ader został zaszczepiony chińskim preparatem przeciw koronawirusowi. Także on zaapelował do rodaków o rejestrowanie się na szczepienie.



Na Węgrzech rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatnich dni dziennie wykrywanych jest ponad 4 tys. nowych przypadków.



Do tej pory na Węgrzech stwierdzono prawe 429 tys. zakażeń koronawirusem, zaś liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 zbliża się do 15 tysięcy.



Według danych z niedzieli zaszczepiono dotąd przeciw koronawirusowi prawie 678 tys. osób. Na Węgrzech używanych jest 5 preparatów: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, rosyjski Sputnik V oraz chińska szczepionka.