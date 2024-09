13:00

Do 63 mln metrów sześciennych spadła w niedzielę ilość wody w zbiorniku Racibórz Dolny, co stanowi 34 proc. jego pojemności. Pobliski polder Buków jest wypełniony w 20 proc. Zawiera obecnie 11 mln m sześc. wody - podały Wody Polskie.



We wtorek zbiornik Racibórz Dolny, który znacząco ograniczył falę wezbraniową na Odrze, gromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności. Od tego czasu, wraz ze stabilizacją sytuacji hydrometeorologicznej, systematycznie zmniejsza się ilość gromadzonej w nim wody.

12:37

W sobotę wieczorem doszło do zderzenia wozu strażaków OSP Mirocin Dolny z volkswagenem.

Strażacy z Mirocina Dolnego po godzinie 22:00 na sygnałach jechali do zdarzenia związanego z powodzą. Na skrzyżowaniu ulic Zjednoczenia i Wrocławskiej ich wóz strażaków zderzył się z volkswagenem.

Ranna została jedna osoba, to kierujący volkswagenem, na szczęście nie doznał poważnych obrażeń - powiedziała asp. Justyna Sęczkowska-Sobol, rzeczniczka policji w Nowej Soli.

W zdarzeniu nie ucierpiał żaden ze strażaków. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Wóz strażaków miał włączone sygnały świetlne i dźwiękowe - powiedziała asp. Sęczkowska-Sobol.



12:17

Myślę, że żadne z miast nie może powiedzieć, że jest przygotowane na powódź. Żywioł to żywioł. Nigdy nie wiemy, czy wały, które są, wytrzymają - mówi prezydent Głogowa. Do tego miasta dociera kulminacyjna fala wezbraniowa.

Chwała za wybudowanie zbiornika w Raciborzu. Gdyby nie on, to - patrząc po stanach Odry - mielibyśmy katastrofę porównywalną z 1997 rokiem - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Jakubem Rybskim Rafael Rokaszewicz.

12:13

Tak wygląda stan wody w rzekach - grafika przygotowana przez Polską Agencję Prasową:

Stan wody w rzekach / Maciej Zieliński / PAP

12:00

Wszystkie pociągi Intercity ze Szczecina do Wrocławia będą jeździć drogą okrężną przez Poznań - powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ruch został wstrzymany nad ranem. Po powodzi sprawdzenia wymaga przynajmniej 200 obiektów mostowych.



Całą noc nasze służby kolejowe walczyły o zachowanie drożności stacji Głogów. Niestety, o godz. 2.50 musieliśmy jeden z torów zamknąć, po drugim prowadziliśmy komunikację, ograniczając prędkość do 30 km/h. Niestety, mimo odpompowywania wody dzisiaj o godz. 8.00 musieliśmy zamknąć drugi tor i ta linia (...) jest niestety nieprzejezdna. Wszystkie pociągi Intercity ze Szczecina do Wrocławia, do Katowic będą jeździć drogą okrężną przez Poznań. Według moich najnowszych informacji od służb kolejowych ta sytuacja może potrwać co najmniej do wtorku" - powiedział Dariusz Klimczak.

12:00

W południe w Legionowie rozpoczął się piknik charytatywny na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie , która ucierpiała w wyniku ostatnich powodzi. Wydarzenie odbywa się na terenie targowiska miejskiego w Legionowie przy skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem pikniku jest zbiórka funduszy, które pomogą w zakupie niezbędnych materiałów dydaktycznych dla uczniów, oraz zakupie najpotrzebniejszych rzeczy.

11:34

W niedzielę poziom Odry w Opolu spadł poniżej stanu ostrzegawczego (do poziomu 4,75 cm na wodowskazie w Groszowicach). W poniedziałek planowane jest usunięcie szandorów na bulwarach i w parku Nadodrzańskim oraz otwarcie ogrodu zoologicznego.

Jak przekazał opolski urząd wojewódzki alarm przeciwpowodziowy obowiązuje jeszcze w powiecie nyskim oraz w gminach: Grodków, Lewin Brzeski, Brzeg, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, Dąbrowa i Niemodlin.

W Głuchołazach i Lewinie Brzeskim prowadzone są prace związane ze usuwaniem zniszczeń wywołanych przez powódź.

W Głuchołazach prowadzone są przygotowania przy użyciu ciężkiego sprzętu do postawienia przez wojsko mostu na Białej Głuchołaskiej.

W Brzegu wypompowano wodę z oczyszczalni ścieków. Decyzją inspektora nadzoru budowlanego wstrzymano wypompowywanie wody z piwnic niektórych budynków z uwagi na ryzyko naruszenia fundamentów.

11:20

W wyniku powodzi w całym kraju zalanych zostało 68 tys. hektarów gruntów rolnych, z tego około 25 tys. to tereny, na których prowadzona jest produkcja roślinna - przekazał w niedzielę wiceminister rolnictwa Adam Nowak.

Wiceminister i szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski w niedzielę spotkali się z rolnikami i organizacjami rolniczymi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na Opolszczyźnie. Nowak poinformował, że w hodowli zwierzęcej - bydła czy trzody chlewnej - powódź nie spowodowała strat w pogłowiu. Z gospodarstw udało się ewakuować wszystkie zwierzęta. Niestety są straty w budynkach - mówił wiceminister.

Produkty rolne, które miały styczność z wodą powodziową, muszą zostać zutylizowane, nie mogą być spożywane ani przeznaczane na pasze; ewentualnie mogą zostać wykorzystane do celów przemysłowych - podkreślił minister Czesław Siekierski.



11:13

Opolska policja zatrzymała 36-letniego mieszkańca woj. dolnośląskiego, który jest podejrzany o kradzież telefonu i portfela wolontariuszce podczas akcji obrony wałów przeciwpowodziowych w Nysie. Niedawno opuścił on zakład karny. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 18 września, gdy w akcji wzmacniania wałów przeciwpowodziowych w Nysie uczestniczyło kilka tysięcy osób.



11:05

Mieszkańcy Głogowa od rana z niepokojem patrzą na Odrę. Przypomnijmy, kulminacja fali wezbraniowej ma dotrzeć do tego miasta w niedzielę około godz. 14.

Na głogowskim osiedlu Krzepów wiele domów już jest zalanych, w niektórych miejscach poziom wody wynosi półtora metra - relacjonuje reporter RMF FM Jakub Rybski.

10:55

Obok hali sportowej w Nysie na Opolszczyźnie w niedzielę o poranku panuje duży ruch. Trwa tam rozładunek kolejnych dostaw pomocy dla powodzian. Z Markiem Rymarzem, zastępcą burmistrza Nysy rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga:

Przyjechały trzy samochody ciężarowe, długie tiry, blisko 100 palet. Mamy tutaj wsparcie w postaci wody mineralnej mieszanego sortu żywnościowego. Otrzymaliśmy łóżka polowe z kompletami pościeli. Łóżka trafią przede wszystkim do Centrum Integracji Społecznej. Obecnie gościmy tam strażaków. Po ich wyprowadzeniu będą tam lokowane osoby, które straciły dom, a nie mają w tej chwili możliwości zamieszkania w jakimś mieszkaniu. To około 30 osób - mówił Rymarz.

10:30

Polowy szpital wojskowy w Nysie, który już kilka dni temu osiągnął pełną gotowość, do tej pory przyjął 186 pacjentów - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej we Wrocławiu.

Ponadto wojsko oczyszcza zalany wodą dotychczas funkcjonujący szpital w Nysie, by mógł być jak najszybciej uruchomiony.

Szef MON podał też, że zostały uruchomione inne szpitale, m.in. szpital MSWiA w Głuchołazach, o czym zdecydował minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak.