Zaproponuję na Prezydium Sejmu, by przyszły wtorek był dodatkowym dniem posiedzenia Sejmu po to, żebyśmy mogli w rzetelny sposób pochylić się nad nowelizacją ustawy powodziowej, która we wtorek wyjdzie z rządu - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.